浙江女關節劇痛骨盆積水險死　涉按摩受傷致嚴重細菌感染

過年大掃除腰酸背痛，或許有人會選擇去按摩紓解疲勞。但內地一名41歲女子，按摩完回家卻痛到無法抬腳，甚至還發燒，最後被送進急症室。才知是推拿師「暴力推拿」，導致髖關節腫脹，骨盆腔內產生不少黃色濃稠液體，緊急手術才救回一命。

據《上觀新聞》報道，浙江紹興41歲的吳姓女子，到美容院按摩時被按得啊啊叫，認為推拿師力道過大，但對方辯稱是由於她的「經絡淤堵」導致，半信半疑下她強忍疼痛做完了按摩。

發病到就醫已拖了10多天

但回家當晚，她就痛到睡不着覺，右腳根本抬不起來。後來她又到一家中醫診所做了推拿治療，當時感覺好多了。不料三天後疼痛加劇，右腳甚至腫起來無法行走，甚至引發低溫燒，她被家人送進急症，甚至還轉院治療。

醫院表示，吳女從發病到就醫已拖了10多天，感染嚴重、全身浮腫，血蛋白只有正常值的三分之一，就怕嚴重感染，需進行手術。

在腹腔鏡下，醫師發現，吳女的骨盆腔內有少量淡黃色腹水，而且骨盆腔發生沾黏，右側盆壁大血管及神經與肌肉後方，形成一塊膿腫，裏面充滿黃色濃稠液體，隨時可能因為細菌侵入血液導致感染性休克。幸好在緊急手術下，完全清除膿腔。