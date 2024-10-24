浙江女2萬購貴婦狗 無良網店為抬價剪「米奇耳」畫眼線(有片)

浙江一名女子網購一隻迷你貴婦狗，誰知仔細檢查後竟發現小狗眼睛周圍被劃眼線，「米奇耳」耳朵有曾被修剪留下的傷痕，質疑商家行為是為了令貴婦狗顯得更可愛，抬高價格。(影片截圖)

浙江省嘉興市一名女子在一間擁有500萬粉絲帳號的網上寵物店，花費近1.9萬人民幣（下同、約2.1萬港元）網購了一隻迷你貴婦狗，誰知仔細檢查後，竟發現小狗眼睛周圍被劃眼線，「米奇耳」耳朵有曾被修剪留下的傷痕，質疑商家行為是為了令貴婦狗顯得更可愛，抬高價格。

內媒報道，蔡女士為愛狗人士，日前於一間網上寵物店看中一隻3個月大香檳色貴婦狗，經溝通後以18,888元成交。她周日（20日）接到小狗後，經仔細檢查，發現「眼線往外浸染開來了」，原來是被人用防水化妝品劃上眼線，可以刷得掉，她更發現耳朵邊都是結痂，被人修剪過剪成圓形。蔡女直斥行為殘忍，指網店為了把狗隻賣得更高價錢，為對狗化妝不特止，還無良地傷害狗隻，修剪耳朵形狀，令牠們在鏡頭前賣相更可愛以吸引買家，「如果知道小狗被裁耳，一定不會買」。

據她提供與商家的聊天紀錄及通話錄音顯示，商家稱給小狗化妝是為提升拍攝效果，裁耳因「米奇耳」是當下流行趨勢，因顧客沒問是否裁耳，所以沒有提前告知，更稱「賣狗的都這樣」。寵物店解釋狗的耳位天生靠後且尖，修剪耳朵只是稍作修飾，甚至指出給狗化妝是為了可以在直播的時候更上鏡。

一度要求退貨退款 協議後留下小狗

蔡女的胡姓丈夫周三（23日）稱，商家主動聯絡協商，雙方已達成協議。此前夫婦二人考慮退貨退款，在事件發酵獲得關注後，他們向商家提出留下小狗，不再退回，獲得商家同意。