浙江婦抗癌8年家人同舟共濟　殘疾夫及奶奶打工籌醫藥費

浙江婦抗癌8年家人不離不棄 殘疾夫及奶奶打工籌醫藥費

內地一女子8年前被診斷為肺癌末期，不只殘障丈夫四處打工，奶奶也拿出當保姆的錢給她治病，一家人同舟共濟，讓大批網友動容不已。

據內媒《潮新聞》18日報道，今年48歲的吳芬（化名）出生在西南山區，破碎的原生家庭讓她從小就沒感受過父母的關愛，成年後走出大山遠嫁浙江，丈夫是殘障人士，兩人有一個女兒，家裡還借了外債。8年前，吳芬被診斷為肺癌末期，當時女兒才上中學。

事主：沒想到自己能活到現在

在丈夫和婆婆的陪伴下，吳芬前往浙江省腫瘤醫院求診，外科醫師診斷後表示，她的情況已不能接受手術，建議她轉到胸部內科。

吳芬本以為自己命在旦夕，但內科醫師以基因檢測結合標靶藥物治療方法，令她順利抗癌至今。她回憶起這8年的抗癌經歷：「要是沒有這麼多好心人，想盡辦法救我的命，我真的沒想到自己能活到現在。」