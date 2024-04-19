浙江婦抗癌8年家人同舟共濟　殘疾夫及奶奶打工籌醫藥費

內地一女子8年前被診斷為肺癌末期，不只殘障丈夫四處打工，奶奶也拿出當保姆的錢給她治病，一家人同舟共濟，讓大批網友動容不已。
據內媒《潮新聞》18日報道，今年48歲的吳芬（化名）出生在西南山區，破碎的原生家庭讓她從小就沒感受過父母的關愛，成年後走出大山遠嫁浙江，丈夫是殘障人士，兩人有一個女兒，家裡還借了外債。8年前，吳芬被診斷為肺癌末期，當時女兒才上中學。
事主：沒想到自己能活到現在
在丈夫和婆婆的陪伴下，吳芬前往浙江省腫瘤醫院求診，外科醫師診斷後表示，她的情況已不能接受手術，建議她轉到胸部內科。
吳芬本以為自己命在旦夕，但內科醫師以基因檢測結合標靶藥物治療方法，令她順利抗癌至今。她回憶起這8年的抗癌經歷：「要是沒有這麼多好心人，想盡辦法救我的命，我真的沒想到自己能活到現在。」
醫生：很善良的一家人
吳芬的主治醫師婁廣媛稱，作為腫瘤醫院的醫師，她見過各式各樣的悲劇、鬧劇，但吳芬一家人給她最深刻的印象是「善良」。婁醫師稱：「她能堅持下來這麼多年，不僅僅是我們醫生的支持，還有家庭對她的支持，其實很不容易。」
「她婆婆（奶奶）跟我說，自己當保姆的錢可以拿給媳婦用藥。」婁醫師動容道：「患者的丈夫雖然是身障（殘障）人士，但也四處借錢、打工，支持妻子看病。雖然家庭條件比較困難， 但是家人感情非常好，很善良的一家人。」
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