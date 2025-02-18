浙江婦生「球狀」雙胞胎　網民震驚「現實版哪吒降世」(有片)

《哪吒2》持續受追捧，神話裡描寫，哪吒出生時是個帶殼的「肉球」，詎料近日在浙江省台州恩澤醫院，產科醫生透過剖腹手術取出雙胞胎，但取出時保留了胎膜囊，宛如「肉球雙胞胎」，畫面震驚網民紛紛驚嘆「現實版哪吒降生」。

綜合《台州晚報》報道，產婦陳女士(化名)懷有雙胎寶寶，孕16周時曾因宮頸機能不全入住台州恩澤醫院保胎，孕「36+3」周因下腹痛考慮先兆早產再次住院。然而，未足月的早產兒器官發育不成熟，神經系統發育不完善，比足月兒脆弱，醫院經過充分考慮，決定為寶寶保留一層「保護衣」，施行保留胎膜囊的手術方式。保留胎膜囊的剖宮產手術是在胎膜囊未破的情況下，完整地將胎兒及其附屬物一併娩出。但由於胎膜菲薄，在剖宮產過程有較大難度，對手術醫師的臨床經驗和手術操作要求更高。慶幸醫生手術順利，兩個被完整胎膜包裹的「肉球寶寶」緩緩娩出。此後，醫生再輕輕打開胎膜，清理呼吸道羊水，雙胞胎便成功降生。