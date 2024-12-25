浙江婦高血壓求醫才知懷孕8個月　嚴重併發症緊急分娩

浙江一名人妻愛吃甜食，體形偏胖，日前血壓測得達190/110mmHg急就診，醫生得知其近一年沒來月經，經檢查發現已懷有8個月身孕，由於患重度子癇前症，隨即安排剖腹，從得知懷孕到誕下男嬰，僅花4個小時。

據《新民晚報》報道，雯雯今年36歲，身高160厘米左右、體重近85公斤，被診斷出「多囊卵巢綜合症」。雯雯日前突感身體不適，還出現雙上肢麻、水腫等症狀，隨即赴住家附近醫院檢查，測量血壓竟高達190/110mmHg，且尿檢提示蛋白尿，夫妻倆商量後，選擇轉診到浙江省人民醫院腎內科住院治療。

「我是來看高血壓的」

接診醫生得知雯雯近一年沒來月經，於是安排超音波檢查，這一查不得了；「哎喲，孩子大概有八個月了吧」聽到醫生這麼說，雯雯一臉懵回應：「我沒懷孕，我是來看高血壓的。」這回輪到醫生吃驚：「難道你不知道？」

接診醫生隨即聯繫產科會診，在該科彭美蓮副主任醫生查看病人後，根據超音波結果，判斷胎兒目前孕34周，但已併發重度子癇前症，當機立斷，安排雯雯進行剖腹產手術，當天順利分娩下2公斤多的男寶寶。雯雯分娩後，經產科醫護團隊精心治療，血壓很快恢復正常，水腫也好轉，並於兩天前出院，開心帶著寶寶回家坐月子。