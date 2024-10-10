浙江婦「經痛」求醫才知懷孕38周　網民：胎動沒感覺嗎？

浙江溫州一名年輕女子，日前以為經痛赴醫院就診，不料經醫生檢查才赫然發現已懷孕38周，腹部劇痛是「要生了」，隨即安排緊急接生，最終順利誕下男嬰，母子均安。

「已經可以看到胎頭」

據《瀟湘晨報》報道，家住溫州的26歲王女士（化名），近日因劇烈腹痛去醫院就診，自訴症狀為經痛。醫生檢查後發現患者並非簡單的經痛，而是一名即將分娩的產婦，並且「已經可以看到胎頭」。

醫護人員隨後緊急進行了超音波檢查，發現胎兒已經超過38周，產科醫生立即進行了人工破膜，接生了一名體重2,990克的男嬰。隨後，兒科醫護人員立即對新生兒進行搶救措施，產婦和新生兒均平安無事。