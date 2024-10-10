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2024-10-10 16:15:51

浙江婦「經痛」求醫才知懷孕38周　網民：胎動沒感覺嗎？

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浙江婦「經痛」求醫才知懷孕38周　網民：胎動沒感覺嗎？

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浙江溫州一名年輕女子，日前以為經痛赴醫院就診，不料經醫生檢查才赫然發現已懷孕38周，腹部劇痛是「要生了」，隨即安排緊急接生，最終順利誕下男嬰，母子均安。

「已經可以看到胎頭」

據《瀟湘晨報》報道，家住溫州的26歲王女士（化名），近日因劇烈腹痛去醫院就診，自訴症狀為經痛。醫生檢查後發現患者並非簡單的經痛，而是一名即將分娩的產婦，並且「已經可以看到胎頭」。

醫護人員隨後緊急進行了超音波檢查，發現胎兒已經超過38周，產科醫生立即進行了人工破膜，接生了一名體重2,990克的男嬰。隨後，兒科醫護人員立即對新生兒進行搶救措施，產婦和新生兒均平安無事。

對懷孕的適應性較強

原來王女士體形偏胖，加上衣服穿得寬鬆，當下醫院不能判斷是個孕婦，王女自述20歲剛出頭時生過第一胎，當時是剖腹產，多年來月經一直不規律，加上這幾個月也有不規則出血，讓她一直以為是月經，根本沒想到是懷孕了。

相關新聞引發網友質疑，「懷孕了不知道？」、「天哪！胎動沒感覺嗎？」對此，有醫生受訪表示，有些女性在懷孕早期可能沒有明顯的妊娠反應，如噁心、嘔吐等，而且月經停止也可能被忽視，或誤解為其他因素導致的月經不調。同時，由於個體差異，有些女性的身體對懷孕的適應性較強，早期妊娠的信號可能相對較弱或不易察覺。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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