浙江小一學童書包重達15公斤　家長憂致高低膊脊椎側彎

浙江有家長反應，家中就讀小學一年級的孩子，平常揹到學校上課的書包，竟然重達2、30斤（約10至15公斤），讓他感慨這真是「有形的課業壓力」。

「放眼望去只見書包不見人」

據內媒報道，該名家長提到，有天早上送孩子上學，順手幫他拎了一下書包，沒想到嚇了一跳，整個包少說有2、30斤（約10至15公斤）重，有時候自己開車送小孩到校門口，都恨不得幫孩子拎書包進教室：「小孩子被書包壓到腰都挺不直，放眼望去只見書包不見人。」

還有家長擔憂，正在發育的小孩開始出現兩肩不等高、背部不對稱的狀況，就醫後發現存在高低肩，確診為S型脊椎側彎，懷疑是書包重量太重，才把肩膀給壓歪了。