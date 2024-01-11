浙江小一學童書包重達15公斤　家長憂致高低膊脊椎側彎

浙江有家長反應，家中就讀小學一年級的孩子，平常揹到學校上課的書包，竟然重達2、30斤（約10至15公斤），讓他感慨這真是「有形的課業壓力」。
「放眼望去只見書包不見人」
據內媒報道，該名家長提到，有天早上送孩子上學，順手幫他拎了一下書包，沒想到嚇了一跳，整個包少說有2、30斤（約10至15公斤）重，有時候自己開車送小孩到校門口，都恨不得幫孩子拎書包進教室：「小孩子被書包壓到腰都挺不直，放眼望去只見書包不見人。」
還有家長擔憂，正在發育的小孩開始出現兩肩不等高、背部不對稱的狀況，就醫後發現存在高低肩，確診為S型脊椎側彎，懷疑是書包重量太重，才把肩膀給壓歪了。
學校規定重量不得超過2公斤
其實書包過重的問題，一直以來都受到不少家長的關心，有家長表示，之前學校會在校門口抽查書包，規定重量不得超過2公斤，但這卻給家長出了一道大難題，因為水壺只要裝水，就很容易超過，結果變成學生利用其他手提的方式，把文具帶去學校，但總體負重並無改善。
書包過重會讓處在生長發育階段的中小學生，承受太大的壓力，可能還會影響健康，許多班級導師也會開始幫學童「書包減重」，除了請他們把不會每天用到的物品放在學校的置物櫃、抽屜內，也和家長聯手合作，督促孩子們養成每天收拾書包的習慣，避免囤積過多雜物在內，徒增重量。
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