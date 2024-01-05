浙江戲院座位換上付費按摩椅遭批「迫坐」　觀眾：看個電影坐立難安的

電影院「座椅」的舒適度，將大大影響顧客觀影體驗，浙江寧波不少民眾卻抱怨，近日多間電影院將座椅換成了「按摩椅」，不僅坐起來不舒服，還變成「綑綁銷售」變相讓消費者多駛錢，痛批業界吃相難看。
按摩設備佔據60%位置
有一名男子向媒體反應，自己帶全家一起去看電影，事先在網上訂了視野較好的中後排黃金座位，沒想到進入電影廳後，卻發現椅子是按摩椅，上頭還貼有「付費按摩」的付款碼，這樣的設置本意應該是為了讓民眾有更舒適的觀影體驗，不過現場許多人都沒有選擇使用按摩功能，卻被迫坐在按摩椅上觀影，頭部、背部都硌得難受。
要想避開按摩座位，還得全憑運氣，因為在網上購票選位時，並無法看到哪些是按摩椅，哪些是一般的椅子，有影廳工作人員就說明：「除了前面兩排、最後一排以及兩邊的少數位置沒有，按摩設備佔據了每個放映廳約60%的位置。」
為坐普通椅而挑「爛位子」
還有其他間的工作人員無奈回應，不僅消費者無法區分，就連員工也不太清楚，唯一能避免的辦法，就是在電影開始放映前，先進去該間影廳「勘察」，如果電影已經開始放映了，光線比較暗，那麼即使人到現場，不走到座椅前也很難分辨。
原本立意良好的措施，卻反而造成民眾反感，不少人在網上發文吐槽「看個電影坐立難安的」、「資本無孔不入」、「要按摩的話一場電影下來要花幾十元人民幣」，還有人為了坐普通的椅子，直接表明「就挑靠邊、靠前、靠後這些爛位子吧」。
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