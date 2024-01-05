浙江戲院座位換上付費按摩椅遭批「迫坐」　觀眾：看個電影坐立難安的

電影院「座椅」的舒適度，將大大影響顧客觀影體驗，浙江寧波不少民眾卻抱怨，近日多間電影院將座椅換成了「按摩椅」，不僅坐起來不舒服，還變成「綑綁銷售」變相讓消費者多駛錢，痛批業界吃相難看。

按摩設備佔據60%位置

有一名男子向媒體反應，自己帶全家一起去看電影，事先在網上訂了視野較好的中後排黃金座位，沒想到進入電影廳後，卻發現椅子是按摩椅，上頭還貼有「付費按摩」的付款碼，這樣的設置本意應該是為了讓民眾有更舒適的觀影體驗，不過現場許多人都沒有選擇使用按摩功能，卻被迫坐在按摩椅上觀影，頭部、背部都硌得難受。

要想避開按摩座位，還得全憑運氣，因為在網上購票選位時，並無法看到哪些是按摩椅，哪些是一般的椅子，有影廳工作人員就說明：「除了前面兩排、最後一排以及兩邊的少數位置沒有，按摩設備佔據了每個放映廳約60%的位置。」