浙江新聞節目春節期間啟用「AI主播」報新聞0失誤　內地網民：新聞系學生要失業了嗎？

春節期間，杭州的一檔新聞節目啟用AI主播進行新聞播報。（圖／翻攝自微博）

春節期間，內地浙江省杭州的一檔新聞節目啟用「AI主播」進行新聞播報，且做到了「0失誤」，相關新聞引發內地網民熱議，有播音主持專業的學生擔憂「被AI搶飯碗」。

《杭州新聞聯播》成首支全數位人主持播報的聯播類新聞節目

據內地媒體《紅星新聞》9日引述「杭州綜合頻道」先前報道，杭州文廣集團2023年起布局以AI為引領的創新發展策略，創建短影音AI生產實驗車間，並孵化出首個創新項目「智語數字人應用創作平台」。該平台透過專業級真人拍攝採集，利用全新AI演算法實現人物及聲音復刻重演，打造廣播電視級超寫真數位人，同步實現從文稿到短片成片的智慧快速生成，製作播出內地首檔全流程AI電視節目《冠軍AI亞運》，《杭州新聞聯播》成為內地首支全數位人主持播報的聯播類新聞節目。

據報道，在內地，從央視到地方電視台，利用AI技術復刻新聞主持人播報新聞的做法已有時日。此外，央視多檔節目也多次在去年將AI製作的動畫用於新聞播報。在AI浪潮席捲之下，有內地網民對AI服務新聞工作點贊，但也有人表示質疑，認為AI技術對新聞倫理、就業市場提出挑戰。