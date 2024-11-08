浙江景區驚見不雅水龍頭　官方稱已拆除並深表歉意

微博近來瘋傳一張照片，稱有遊客在浙江金華花溪風景區發現，一處水龍頭被設計成「不雅狀」，引來不少網友批評。對此，景區表示網傳照片是舊照，之前接獲反映後已整改。
網民︰這是成人景區
網傳照片中，涼亭中間有一方小水池，四周安置多個出水口，形狀設計頗為類似男性生殖器官，評論區吸引不少網友留言，直呼「景區負責人哪去了？不知道的還以為是什麼性文化公園」、「這是成人景區應該罰款好嗎」、「哈哈哈笑死我了，當初怎麼批准的」、「不尊重女性、侮辱男性」。
《瀟湘晨報》記者聯絡花溪風景區，一名工作人員表示，之前也接到過類似的舉報，景區已經修改了，但不知道為什麼還有人反映問題。隨後，記者將相關影片傳給該工作人員核實和處理，工作人員答覆「我之前聽說有人反映過，後面整改了」。
記者多次詢問此前整改的具體時間「是去年還是今年」，該工作人員未正面答覆，僅表示「應該不是今年了，我記得是有點早了」。截至發稿，當地尚未回饋網傳影片的真實性及現場核查情況。
花溪風景區景點包括瀑布
公開資料顯示，花溪風景區，以「涉千米平板長溪，賞億年火山奇觀」為主要特色的花溪風景區正成為遊客親近山水、走向自然的旅遊佳地。「雙瀑爭潭」在平板長溪深處，為花溪和栗樹溪相交匯合，溪水注入深潭，形成交叉的兩個飛瀑，落差10多米，水豐季節則二瀑合一，傾瀉而下，汩汩有聲，氣勢壯觀。溪旁分布著較多的國家二級珍稀瀕危植物浙江七子花和香果樹，花豔果美。
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