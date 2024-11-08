浙江景區驚見不雅水龍頭　官方稱已拆除並深表歉意

微博近來瘋傳一張照片，稱有遊客在浙江金華花溪風景區發現，一處水龍頭被設計成「不雅狀」，引來不少網友批評。對此，景區表示網傳照片是舊照，之前接獲反映後已整改。

網民︰這是成人景區

網傳照片中，涼亭中間有一方小水池，四周安置多個出水口，形狀設計頗為類似男性生殖器官，評論區吸引不少網友留言，直呼「景區負責人哪去了？不知道的還以為是什麼性文化公園」、「這是成人景區應該罰款好嗎」、「哈哈哈笑死我了，當初怎麼批准的」、「不尊重女性、侮辱男性」。