浙江杭州BMW路口失控暴衝致1死4傷　內地翁「油門當煞車」釀禍

內地廣東珠海體育中心才發生開車衝撞事件，造成78死傷，連國家主席習近平都震怒要求嚴懲，不料同日在浙江杭州也傳出BMW豪車連撞多人致1死4傷，經查肇事駕駛是誤將油門當煞車釀禍。
肇事BMW車身反轉
網傳影片顯示，肇事BMW整個車身反轉受損嚴重，被撞SUV也受損嚴重，碎片散落一地，場面一片混亂，有傷者躺在地上痛苦呻吟等待救援，周圍群眾紛紛上前查看情況，並撥打急救電話。據《百姓關注》報導，有現場目擊者表示，事故發生在18時11分左右，當時正值下班高峰期，丁蘭路與大農港路交叉口車流密集，行人絡繹不絕。
目擊者進一步指出，肇事BMW車從丁蘭路方向駛來，在交叉口處突然加速右轉，直接撞上了多輛正在直行電動車，電動車駕駛和乘客瞬間被掀翻在地，場面觸目驚心。然BMW車並未停下，而是繼續沖過路緣石和護欄，最終撞上了一輛正在等紅燈的SUV。
肇事駕駛人誤將油門當煞車踩而導致事故發生
據《大皖新聞》報導，杭州交警12日晚發布通報，稱11月11日18時11分許，杭州市上城區大農港路丁蘭路口發生一起交通事故。一輛小型客車與在路口等候的多輛機動車及非機動車、行人發生碰撞。
接報警後，公安交警部門立即趕赴現場處置，5名傷者第一時間被送往醫院救治，其中1人傷勢較重，經醫院搶救無效死亡。其餘4名傷者生命體徵平穩，無生命危險。
事故發生後，肇事駕駛人黃某某（男、64歲）立即被公安機關控制。經調查，排除黃某某酒駕、毒駕嫌疑，初步查明系黃某某因停車時操作不當，誤將油門當煞車踩而導致事故發生。目前，事故正在進一步處置中。
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