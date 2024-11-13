浙江杭州BMW路口失控暴衝致1死4傷　內地翁「油門當煞車」釀禍

內地廣東珠海體育中心才發生開車衝撞事件，造成78死傷，連國家主席習近平都震怒要求嚴懲，不料同日在浙江杭州也傳出BMW豪車連撞多人致1死4傷，經查肇事駕駛是誤將油門當煞車釀禍。

肇事BMW車身反轉

網傳影片顯示，肇事BMW整個車身反轉受損嚴重，被撞SUV也受損嚴重，碎片散落一地，場面一片混亂，有傷者躺在地上痛苦呻吟等待救援，周圍群眾紛紛上前查看情況，並撥打急救電話。據《百姓關注》報導，有現場目擊者表示，事故發生在18時11分左右，當時正值下班高峰期，丁蘭路與大農港路交叉口車流密集，行人絡繹不絕。

目擊者進一步指出，肇事BMW車從丁蘭路方向駛來，在交叉口處突然加速右轉，直接撞上了多輛正在直行電動車，電動車駕駛和乘客瞬間被掀翻在地，場面觸目驚心。然BMW車並未停下，而是繼續沖過路緣石和護欄，最終撞上了一輛正在等紅燈的SUV。