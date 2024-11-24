浙江查獲逾7萬件假羽絨服含0%羽絨 業內人士：或摻了豬毛狗毛

浙江省湖州市織里鎮警方在當地一間服裝廠直播時，發現該生產商以遠低於市價「甩賣」(促銷)兒童羽絨服，疑似造假，遂立案調查。警方於本月7日採取行動，查獲七萬多件「假羽絨服」，價值逾700多萬元(人民幣、下同)；涉案羽絨服的吊牌上標著70%絨，惟檢測發現該批服裝羽絨絨子含量基本為0%，均為偽造和劣質羽絨服。有業內人士甚至稱，今年羽絨服有人用豬毛、狗毛等其他雜質增重。
假羽絨｜「100元左右鵝絨服不可能是90白鵝絨」
內地傳媒報道，被搗破製造假羽絨服的公司負責人交代，他們7月開始做羽絨服，用「粉碎毛」以次充好降低成本價。該企業3名主管人員已被捕，案件仍在調查。記者採訪了多名業內人士，他們稱100元左右的鵝絨服不可能是90白鵝絨。其中一人指出，今年90白鵝絨行情價格約為每公斤1,100元，較去年鵝絨原材料漲幅30%至40%，若填充200克鵝絨，單鵝絨成本就已經220元。
關於鵝絨服造假手段，業內人士回應稱，常用手段就是50絨冒充90絨、摻雜質增重等。他表示也許是因為今年原材料過貴，今年除了摻飛絲、碎絨，還用豬毛、狗毛等其他雜質用來增重，但摻飛絲一直在行業存在多年。
假羽絨｜羽絨成本猛增 與豬肉價格較低有關！？
報道引述羽絨金網運營總監吳宇表示，今年的羽絨行情很「瘋狂」，鵝絨價格漲到歷史新高。根據中國畜牧業協會的監測統計，內地鴨的出欄量從2019年的48.8億隻下降至2023年的42.2億隻，同時鵝的出欄量也從6.3億隻下降至5.2億隻。
羽絨金網資料顯示，近半年，含絨量90%的白鵝絨價格從5月6日的每公斤1069.66元上漲至11月4日的每公斤1143.92元，上漲幅度達6.94%；含絨量90%的白鴨絨價格從5月6日的每公斤481.9元上漲至11月4日的535.62元，上漲幅度為11.15%。造成這一現象的主要原因是前期的豬肉價格較低。有業內人士分析，「市場上的絨變少了，其中有一個原因是過去很長一段時間，豬肉價格處於低位，使得禽類需求下降，出欄率降低。絨少、商家多，自然就漲價。」
假羽絨｜廉價羽絨服多用「飛絲」填充
據中國羽絨工業協會有關人員介紹，目前很多廉價羽絨服多用「飛絲」填充，飛絲是粉碎毛。實際上就是鴨、鵝毛的邊角廢料粉碎以後成為絲絨狀，這種飛絲填充的羽絨服不僅不保暖，而且由於缺乏高溫消毒等程式，還有可能產生異味和病菌，潛藏致病危險。該人員建議，選購羽絨服除了最好選擇正規品牌外，還應該看產品的充絨量和含絨量等標籤資訊是否齊全，並輕輕按壓看其是否很快回彈恢復原狀以辨別優劣。