浙江查獲逾7萬件假羽絨服含0%羽絨 業內人士：或摻了豬毛狗毛

浙江省湖州市織里鎮警方在當地一間服裝廠直播時，發現該生產商以遠低於市價「甩賣」(促銷)兒童羽絨服，疑似造假，遂立案調查。警方於本月7日採取行動，查獲七萬多件「假羽絨服」，價值逾700多萬元(人民幣、下同)；涉案羽絨服的吊牌上標著70%絨，惟檢測發現該批服裝羽絨絨子含量基本為0%，均為偽造和劣質羽絨服。有業內人士甚至稱，今年羽絨服有人用豬毛、狗毛等其他雜質增重。

假羽絨｜「100元左右鵝絨服不可能是90白鵝絨」

內地傳媒報道，被搗破製造假羽絨服的公司負責人交代，他們7月開始做羽絨服，用「粉碎毛」以次充好降低成本價。該企業3名主管人員已被捕，案件仍在調查。記者採訪了多名業內人士，他們稱100元左右的鵝絨服不可能是90白鵝絨。其中一人指出，今年90白鵝絨行情價格約為每公斤1,100元，較去年鵝絨原材料漲幅30%至40%，若填充200克鵝絨，單鵝絨成本就已經220元。

關於鵝絨服造假手段，業內人士回應稱，常用手段就是50絨冒充90絨、摻雜質增重等。他表示也許是因為今年原材料過貴，今年除了摻飛絲、碎絨，還用豬毛、狗毛等其他雜質用來增重，但摻飛絲一直在行業存在多年。