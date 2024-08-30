浙江油漆工連續開工逾百日暴斃　公司被判賠40萬元

浙江一名油漆工，去年5月因感染肺炎病逝，家屬發現其上班104天只休1天，將用人單位告上法院，日前二審判決出爐，公司需賠償40萬元人民幣（約44萬港元），引發網上熱議。

據《浙江法治報》報道，老家在湖南的阿寶（化名）年約30出頭，2023年2月與某公司簽訂勞動合同，約定阿寶從事油漆工崗位。阿寶工作合同期從2023年2月至2024年1月，隨後被派往浙江舟山一項目工地。2023年5月25日，阿寶因為身體不舒服，請假在宿舍休息。

多臟器功能衰竭

5月28日，阿寶到工地工作，後因身體不適繼續請假休息。當天因病情嚴重送醫就診，後經搶救無效於6月1日凌晨死亡。阿寶親屬遂將用人單位告上法庭，要求某公司對阿寶的死亡承擔侵權賠償責任。

一審法院查明，從阿寶整個病情發展分析，其系因感染肺炎鏈球菌導致後續發展成膿毒血症、多臟器功能衰竭而死亡。該疾病不屬於基礎病，為急性疾病，多發於冬、春季或流行性感冒多發時間，若患者免疫力下降或細菌毒力較強均易感染。