浙江漢215元存銀行19年僅剩8蚊　網民：存錢意義何在？

不少人都習慣存款到銀行，以望安全及收息。浙江省一名男子於19年前在一間國有銀行存入215元人民幣，期間從未支取，不料近日查閱帳戶，發現餘額只剩下8元，銀行解釋是因為每季收取了3元的小額管理費。消息曝光後，有不少網民都認為銀行不合理，直呼「錢愈存愈少，那這份錢存在的意義是啥」。

據《新京報》貝殼財經報道，家住浙江的男子左旭表示，19年前在一間國有銀行存入的215.16元活期存款，如今只剩下8.67元，期間從未支取。他被銀行告知，帳戶裡餘額會減少，是因為銀行從2006年6月開始，按照每個季度收取了3元的小額管理費。報道指，所謂小額管理費，是銀行針對日均餘額低於一定數額的帳戶，每月收取一定金額的管理費。不同銀行對於小額管理費的收費標準不盡相同，部分金融業者將需要收管理費的餘額標準劃定在100元到500元、收費標準為每個季度3元；也有一些銀行已取消小額管理費。