浙江漢215元存銀行19年僅剩8蚊　網民：存錢意義何在？

不少人都習慣存款到銀行，以望安全及收息。浙江省一名男子於19年前在一間國有銀行存入215元人民幣，期間從未支取，不料近日查閱帳戶，發現餘額只剩下8元，銀行解釋是因為每季收取了3元的小額管理費。消息曝光後，有不少網民都認為銀行不合理，直呼「錢愈存愈少，那這份錢存在的意義是啥」。
據《新京報》貝殼財經報道，家住浙江的男子左旭表示，19年前在一間國有銀行存入的215.16元活期存款，如今只剩下8.67元，期間從未支取。他被銀行告知，帳戶裡餘額會減少，是因為銀行從2006年6月開始，按照每個季度收取了3元的小額管理費。報道指，所謂小額管理費，是銀行針對日均餘額低於一定數額的帳戶，每月收取一定金額的管理費。不同銀行對於小額管理費的收費標準不盡相同，部分金融業者將需要收管理費的餘額標準劃定在100元到500元、收費標準為每個季度3元；也有一些銀行已取消小額管理費。
網民：再存多幾天要欠銀行錢了
事件曝光後，大批內地網民多家銀行的持卡人都有過類似的經歷，在不知情的情況下被銀行扣了小額管理費。有人批評：「錢愈存愈少，那這份錢存在的意義是啥？」、「肯定不合理的，收費前需要告知客戶，不告而取就是偷」、「再存多幾天要欠銀行錢了」、「還以為這項收費很早就取消了」、「小額管理費很早就有了，所以建議沒用的卡盡快銷戶」，亦有人諷刺回應：「給利息就可以，收管理費就不行是吧」。