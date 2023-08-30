浙江為鼓勵結婚生育出奇招：新娘25歲以下可獲1千元獎金

內地作為人口大國也難敵少子化的衝擊，2022年更是睽違61年來首次出現人口負成長。大陸浙江常山縣近日為鼓勵婚育祭出了奇招，只要男女雙方均為初次結婚登記，且女方年齡25歲以下，就發放1000元人民幣的獎金。

居民：誰願意為了1000跳進婚姻的墳墓

綜合陸媒報道，浙江省衢州市常山縣委24日宣布，為打造「浙西第一門戶」提供人口紅利和持久動力，日前印發《優化生育政策的若干措施（試行）》，對在該縣雙方均為初次結婚登記，且女方年齡在25歲以下的夫婦，而夫妻至少一方為常山戶籍者，給予1000元人民幣獎勵。據了解，發現金是該項政策的其中一個措施，該優化生育政策分家庭類、機構類、住房類3大領域。其中家庭類包含輔助生育補助、育兒補貼、三孩家庭子女免費課後服務、初婚補貼等多項措施。

常山縣統計局4月發布的數據顯示，常山縣2022年辦理出生登記1785人，比前一年減少398人，出生率為5.3‰，比前一年回落2.5個千分點。縣人口自然增長負397人，較前一年減少671人，自然增長率負1.2‰，出現負成長。不過，網友對於這項獎勵似乎不買單，表示「10萬差不多，為了1000誰願意跳進婚姻的墳墓」、「不如給一棟房實在」、「主要問題沒解決，區區千元能解決嗎」。

對此，內地人口學會副會長原新則認為，近年各地頻繁釋出優生政策，鼓勵在適齡生育，不過這些政策的效果並未明顯顯現。結婚補助、生育補助對增加年輕人結婚、生育意願的效果還有待觀察。原新表示，大家的想法不會因為一些獎勵政策就改變。但這類政策釋放出一個生育友好型社會的訊號，從這一點上來說還是有積極意義的。

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