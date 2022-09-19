浙江爸爸怕撞名 為兒子取名「李不尚書」掀熱議

姓李，幫仔仔改名，唔想同人撞，改咩好？浙江台州一位姓李的爸爸，竟然幫兒子改名做「李不尚書」，諧音「禮部尚書」。有網民表示，「已經能夠想像到(孩子)將來被嘲笑的日子了」、「父母不要太任性，畢竟被嘲笑的不是自己」。

李爸爸：全家人都不認同這個名

陝西網「白鹿視頻」報道，李爸爸表示，為避免兒子與網紅撞名，自己十分用心幫兒子改了一個「不一樣的名字」——李不尚書。李爸爸稱，本來想叫「李尚書」，但後來加個「不」字，覺得諧音「禮部尚書」很特別，但全家人都不認同，自己唯有偷偷去為兒子登記。根據李爸爸展示的兒子出生證，李不尚書在2020年3月26日出生39周時辦理出生登記，目前大約3歲。

有網民揶揄，「大家都叫我尚書得多快樂」、「以後外號：尚書大人」，又稱「不用等將來，現在就已經被恥笑了」、「讀書的時候誰還沒有被取過外號，我就姓個唐而已，都叫我唐老鴨」、「校園霸淩和名字無關，只要想嘲笑叫甚麼名字都會被嘲笑的，小時候有個同學名字裡有yang這個音就被嘲笑烤全羊」。

網民：識得有人姓苟 為兒子取名苟史

有網民就質疑，「為甚麼不能教教自己孩子不要隨便嘲笑別人？」、「尚是注重的意思，這個名字寓意不就是小李不愛讀書嗎？」又建議「叫李尚往來也比這個好吧」、「應該叫李過來呀」。

還有網民透露諧音名的「慘劇」，「我們鎮上有個姓苟的人，我不明白為啥給兒子取名字取苟史」、「我爸有個朋友的女兒叫沈清，然後被叫了十幾年神經」、「我名字有個翟有個清，然後初中學『濯清漣而不妖』，然後被叫了人妖」、「我見過爸爸姓馬，媽媽姓麻，孩子叫馬麻的，上學沒有老師敢點她的名字」。

對於網民對兒子名字的關心，李爸爸表示感謝，但「目前還沒有打算換名字」。