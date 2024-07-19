浙江男患「肺癌」做手術　揭食火鍋辣椒卡氣管

浙江省一名54歲男子咳嗽兩年多，期間多次到藥局買藥吃，一直不見好轉，檢查疑似肺癌，近日接受手術前才發現，罪魁禍首竟然是兩年前的一頓火鍋。
據內媒《橙柿互動》19日報道，許男因為一直咳嗽不見好，在6月底來到浙江醫院三墩院區胸腔外科就診，檢查發現其右下肺有一個1厘米大小疑似腫瘤，醫生推測有肺癌的可能。
黑紅色異物被抽吸上來
許男得知後擔憂不已，希望盡快進行手術治療。術前，醫生為許男進行支氣管鏡檢查，提示右下肺支氣管開口黏膜新生物，未見其他異常。半個月前，許男被推進手術室。但戲劇性的一幕發生了──許男接受手術麻醉時，氣管插管剛插，就有黑紅色的異物被抽吸了上來。
於是，原計劃主刀的胸腔外科醫師臨時改為該院呼吸內科醫師，為許男實施了支氣管鏡下異物取出術，竟取出了一個辣椒尖！事後，許男回想起，他在兩年前曾有一次吃火鍋發生劇烈嗆咳的舊事，沒想到辣椒尖居然會經由呼吸道跑進肺部。
主支氣管敏感度不同
據報道，人體的主氣管和支氣管對異物的敏感程度不一樣，主氣管內存在異物可能會出現強烈的咳嗽反應，但成人支氣管內有異物時可能不會有明顯症狀，甚至部分患者都回想不起曾經誤食嗆咳的經歷，症狀可以表現為長期的慢性咳嗽或是肺部感染。
醫師分析，許男可能是吃火鍋時不慎發生嗆咳吸入，辣椒尖經由氣道跑到肺裏，不斷的異物刺激，導致其右下肺基底段出現了反應性增生，而作為罪魁禍首的辣椒尖又「躲」在增生肉芽組織下方被包埋。一般的檢查手段難以發現，這才發生了前面「戲劇性」的一幕。
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