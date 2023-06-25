浙江男連續20天每日食1斤多楊梅　中尿毒送院病危需洗腎

記者李宗芳／綜合報道

每年五、六月是楊梅產季，果肉酸酸甜甜，具生津止渴、健脾開胃功效，是不少人的夏季最愛，浙江台州有一名男子每天吃1斤多楊梅，狂吃20天，直到突然覺得渾身乏力，緊急送醫才知引發尿毒症得洗腎治療。

洗腎後情況逐漸好轉

據《台州晚報》報道，6月21日溫嶺的林先生忽然渾身乏力，雙腿都抬不起來，遂趕緊到台州醫院辦理住院手續並做了化驗。化驗結果顯示，他血鉀為7.24mmol/L，已經超過6.2mmol/L的危急值。

台州醫院腎內科主任徐游標告訴記者，當時林先生肌酐值708μmol/L，已達到尿毒症期，且又合併高鉀血症，病情屬於危重階段了。院方立即採取緊急措施，為林先生做了血液透析等治療，洗腎後情況逐漸好轉。