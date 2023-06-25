浙江男連續20天每日食1斤多楊梅　中尿毒送院病危需洗腎

記者李宗芳／綜合報道
每年五、六月是楊梅產季，果肉酸酸甜甜，具生津止渴、健脾開胃功效，是不少人的夏季最愛，浙江台州有一名男子每天吃1斤多楊梅，狂吃20天，直到突然覺得渾身乏力，緊急送醫才知引發尿毒症得洗腎治療。
洗腎後情況逐漸好轉
據《台州晚報》報道，6月21日溫嶺的林先生忽然渾身乏力，雙腿都抬不起來，遂趕緊到台州醫院辦理住院手續並做了化驗。化驗結果顯示，他血鉀為7.24mmol/L，已經超過6.2mmol/L的危急值。
台州醫院腎內科主任徐游標告訴記者，當時林先生肌酐值708μmol/L，已達到尿毒症期，且又合併高鉀血症，病情屬於危重階段了。院方立即採取緊急措施，為林先生做了血液透析等治療，洗腎後情況逐漸好轉。
有糖尿病史且腎功能不好
林先生透露，自己有糖尿病史，並且腎功能不好，平時也不注意監測相關指標，最近突然出現乏力，才來就診。當被問到近期飲食時，林先生說，最近就是楊梅吃得勤快，從楊梅上市開始，就基本每天吃下1斤多，從6月初開始，已經連續吃了20來天。
醫師表示楊梅屬於含鉀量比較高的水果，兩粒楊梅中的含鉀量就達到149mg，雖然鉀對人體來說不可或缺，但對於腎功能不好的人來說，腎臟無法排出過量的鉀，血鉀升高，就成了「高鉀血症」，嚴重時恐引起心跳驟停，危及生命。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章