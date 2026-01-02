浙江男閂唔到雪櫃問AI　獲覆假客服電話號碼險受騙

浙江省杭州市一名男子，近日因冰箱突然「關不上」，靈機一動向AI軟件求助，豈料AI給錯客服電話，讓他差點上當。

「我當下就覺得有點貴」

綜合內媒報道，這名馬姓男子任職電商平台產品經理，平時工作與生活大量使用AI，日前他發現家中西門子冰箱的門怎麼樣都關不緊：「會有一條縫，就感覺始終關不上。」於是他打開AI應用程式「豆包」，搜尋「冰箱門關不上怎麼辦」。

馬男表示：「前面它先給了一些快速檢查的方法，後面直接給我一個電話，說是『西門子售後』。」他打過去，對方稱是冰箱密封條損壞，並開價320元人民幣（約356港元），馬男指出：「我當下就覺得有點貴，心裏有點警覺。」