浙江男開車低頭看手機撞倒電動車　查看受傷司機竟是自己媽媽（有片）

浙江湖州一名男子近日開車返家時，分心低頭看了一眼手機，沒想到下秒撞上前方騎電動車的婦女。更巧的是，他下車查看發現被撞飛的竟是自己的母親。所幸婦女因有戴安全帽，只有輕微擦傷。
根據內媒《潮新聞》報道，事發於10月16日上午，當時司機陳先生開著自己的汽車回家。當他快到家門口時，他低頭看了一眼手機。沒想到，下一秒卻聽見傳來「砰」的一聲，車子似乎撞到了東西。
「完了，闖禍了！」
陳先生心想，「完了，闖禍了！」，他趕緊下車查看，只見一輛電動車被撞倒在汽車的右前方，一名中年女子倒地。走近後竟發現倒地的竟是自己的的母親。
據影片畫面，陳先生把前方的婦女撞飛後，急急忙忙地下車察看情況，並把婦女攙扶了起來，而後兩人對看後「母子相認」，發現是自己媽媽的陳先生的反應一臉意外。
僅受到警方批評教育
當婦女看到肇事者竟是自己兒子時也是一臉意外。由於擔心母親受傷嚴重，陳先生趕緊報警，向警察坦承：「我開車撞到了我媽。」
當交警趕到現場後，第一時間將婦女送到附近醫院檢查。所幸婦女當時有戴安全帽，只有輕微擦傷。鑒於陳先生違法行為輕微，警方僅對其進行了批評教育，要求陳先生改正危險駕駛。
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