浙江男開車低頭看手機撞倒電動車　查看受傷司機竟是自己媽媽（有片）

浙江湖州一名男子近日開車返家時，分心低頭看了一眼手機，沒想到下秒撞上前方騎電動車的婦女。更巧的是，他下車查看發現被撞飛的竟是自己的母親。所幸婦女因有戴安全帽，只有輕微擦傷。

根據內媒《潮新聞》報道，事發於10月16日上午，當時司機陳先生開著自己的汽車回家。當他快到家門口時，他低頭看了一眼手機。沒想到，下一秒卻聽見傳來「砰」的一聲，車子似乎撞到了東西。

「完了，闖禍了！」

陳先生心想，「完了，闖禍了！」，他趕緊下車查看，只見一輛電動車被撞倒在汽車的右前方，一名中年女子倒地。走近後竟發現倒地的竟是自己的的母親。

據影片畫面，陳先生把前方的婦女撞飛後，急急忙忙地下車察看情況，並把婦女攙扶了起來，而後兩人對看後「母子相認」，發現是自己媽媽的陳先生的反應一臉意外。