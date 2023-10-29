熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-29 12:15:08

浙江男開車低頭看手機撞倒電動車　查看受傷司機竟是自己媽媽（有片）

分享：

浙江男開車低頭看手機撞倒電動車　查看受傷司機竟是自己媽媽（有片）

浙江湖州一名男子近日開車返家時，分心低頭看了一眼手機，沒想到下秒撞上前方騎電動車的婦女。更巧的是，他下車查看發現被撞飛的竟是自己的母親。所幸婦女因有戴安全帽，只有輕微擦傷。

根據內媒《潮新聞》報道，事發於10月16日上午，當時司機陳先生開著自己的汽車回家。當他快到家門口時，他低頭看了一眼手機。沒想到，下一秒卻聽見傳來「砰」的一聲，車子似乎撞到了東西。

「完了，闖禍了！」

陳先生心想，「完了，闖禍了！」，他趕緊下車查看，只見一輛電動車被撞倒在汽車的右前方，一名中年女子倒地。走近後竟發現倒地的竟是自己的的母親。

據影片畫面，陳先生把前方的婦女撞飛後，急急忙忙地下車察看情況，並把婦女攙扶了起來，而後兩人對看後「母子相認」，發現是自己媽媽的陳先生的反應一臉意外。

僅受到警方批評教育

當婦女看到肇事者竟是自己兒子時也是一臉意外。由於擔心母親受傷嚴重，陳先生趕緊報警，向警察坦承：「我開車撞到了我媽。」

當交警趕到現場後，第一時間將婦女送到附近醫院檢查。所幸婦女當時有戴安全帽，只有輕微擦傷。鑒於陳先生違法行為輕微，警方僅對其進行了批評教育，要求陳先生改正危險駕駛。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受