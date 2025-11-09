浙江男食抗生素自行消炎　反致真菌感染喉嚨「布滿雪花」

浙江省寧波市一名36歲男子，日前因喉嚨痛自行買藥服用抗生素治療，不料症狀非但未改善，反而愈發嚴重，經醫院檢查發現，其咽喉內壁覆蓋一層白茫茫的「雪花」，確診為真菌性咽喉炎。 以為只是「上火」或「發炎」 《都市快報》報道，這名張姓男子從事銷售工作，平日工作繁忙、經常熬夜與出差，約一個月前他出現喉嚨痛，以為只是「上火」或「發炎」，於是自行購買抗生素服用，希望「消消炎」。豈料症狀不僅未見好轉，反而出現吞嚥不適、喉嚨灼熱等情況。

醫生使用喉鏡檢查後赫然發現，張男的咽喉後壁布滿白色斑點，「就像覆上一層雪花」，進一步化驗顯示，病原體為白色念珠菌，並非一般細菌感染。醫生表示：「抗生素雖能殺死致病菌，但它不分青紅皂白，會把口腔和咽喉內的『好菌』與『壞菌』一併消滅，這就給白色念珠菌提供了生長空間。」