浙江病人擁「恐龍血」僅一袋庫存　比「熊貓血」更罕有

浙江近日發現一名「類孟買」血型癌症患者，該血型比「熊貓血（Rh陰性血）」更稀有，也被稱為「恐龍血」。所幸當地血站剛好有一袋冰封血液庫存，讓該患者得以進行手術。

內媒《都市快報》、《溫州商報》等報道，該名患者被檢測為A型類孟買型。溫州市中心血站接獲醫院的詢問是否有血液庫存時，回覆稱：「我們血液庫存中有一袋A型類孟買型冰凍紅細胞，有需要我們可以隨時解凍供應臨床。」

極易誤判為O型血

隔日，溫州市中心血站從-65℃以下血液存儲冰箱內找到該袋「恐龍血」，經過一系列解凍、洗滌、去甘油等製備工序，將該袋血液送往臨床，為患者提供手術備血。

據了解，常規的血小板的保存期只有35天，而類孟買型紅細胞可以保存10年。

專家介紹，孟買型最早於1952年在印度孟買發現，1961年發現了和孟買型相似但又不完全相同的血型，稱為「類孟買型」，因其紅細胞上無或僅有少量 A、B抗原，且紅細胞上H抗原缺失，在常規血型鑑定中極易誤判為O型血，對臨床輸血帶來安全隱患。