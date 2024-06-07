浙江病人擁「恐龍血」僅一袋庫存　比「熊貓血」更罕有

浙江近日發現一名「類孟買」血型癌症患者，該血型比「熊貓血（Rh陰性血）」更稀有，也被稱為「恐龍血」。所幸當地血站剛好有一袋冰封血液庫存，讓該患者得以進行手術。
內媒《都市快報》、《溫州商報》等報道，該名患者被檢測為A型類孟買型。溫州市中心血站接獲醫院的詢問是否有血液庫存時，回覆稱：「我們血液庫存中有一袋A型類孟買型冰凍紅細胞，有需要我們可以隨時解凍供應臨床。」
極易誤判為O型血
隔日，溫州市中心血站從-65℃以下血液存儲冰箱內找到該袋「恐龍血」，經過一系列解凍、洗滌、去甘油等製備工序，將該袋血液送往臨床，為患者提供手術備血。
據了解，常規的血小板的保存期只有35天，而類孟買型紅細胞可以保存10年。
專家介紹，孟買型最早於1952年在印度孟買發現，1961年發現了和孟買型相似但又不完全相同的血型，稱為「類孟買型」，因其紅細胞上無或僅有少量 A、B抗原，且紅細胞上H抗原缺失，在常規血型鑑定中極易誤判為O型血，對臨床輸血帶來安全隱患。
比「熊貓血」更為稀有
由於類孟買血型的人難以在隨機人群中找到相合的血液進行輸注。因此，在這種情況下，最佳解方是使用同型H抗原缺乏的血液或進行自體輸血。
文獻指出，在孟買，孟買型的出現頻率約為萬分之一；在歐洲人種出現的頻率為100萬分之一；東亞人種出現孟買型的頻率極少。類孟買型在日本發現頻率約為30萬分之一，比「熊貓血」（即RhD陰性血，人群比例約3‰）更為稀有，故稱之為「恐龍血型」。
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