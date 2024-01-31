浙江發現H3N2與H10N5混合感染病例 63歲婦發病半月後亡

國家疾控局周二(1月30日)通報，浙江省發現一宗H3N2與H10N5混合感染病例，63歲女患者死亡，專家評估病毒感染人的風險低，未發生人傳人，為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播。（資料圖片）

國家疾控局周二(1月30日)通報，浙江省發現一宗H3N2流感病毒與H10N5禽流感混合感染病例，63歲女患者發病半月後亡，專家評估病毒感染人的風險低，未發生人傳人，為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播。

未發生人傳人

死者為安徽宣城人，過去有多種基礎疾病。 她於去年11月30日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀；12月2日因病情嚴重入院，12月16日死亡。浙江省於本月22日從病例標本中分離到季節性H3N2亞型和禽H10N5亞型流感病毒。 中國疾管中心本月26日標本進行複檢，結果一致。浙江、安徽兩省已對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩檢陰性；透過回顧性病例搜索，同期均未發現可疑病例。