浙江衢州交警公開25名酒駕醉駕女司機資料 掀性別歧視爭議

浙江衢州交警上周五在微信發布一篇文章，標題相當吸引「收視」，是《今年全市已查獲酒醉駕624起，其中女司機25人，有你認識的嗎？她們最高的喝了多少？》，內容更列出了25名女司機的姓名、車牌號碼、違法時間和地址，以及酒測值等，卻沒有提到另外599名酒駕、醉駕男司機的資料。

文章旋即引起「性別歧視」爭議，並遭到網民投訴，最後衢州交警自行將文章刪除。

網民：編輯挑起性別對立 掙流量密碼

微博許多網民批評，「96%的不點名批評，4%的事無巨細的點名通報，活久見了真是」、「把酒駕人數少的女司機們拎出來處刑，讓酒駕男寶們美美隱身，這就是男寶間的默契吧」、「小編恨毒了女人。不知道啥原因」、「咋？男司機都當場死亡？」、「真是絕，599個男司機怎麼不公開，寫不下？」。

有網民更認為，「我嚴重懷疑這個官方公號在挑起性別對立，賺取眼球，掙流量密碼」、「『女司機有你認識的嗎？』『最高喝多少？』。關鍵字指明任網民猜測、甚至意淫，衢州交警公眾號編輯是懂流量的呢」、「個人感覺，除此之外，還有種高高在上的男凝：『女的怎麼能喝酒呢，還喝多，快來指認下管好你家女的』」。

也有網民表示，「酒駕一般都是男性，喝大酒的也一般是男性居多，人家可能想表示現在女性駕駛員酒後駕車數量也在增加，讓提高警惕罷了」。