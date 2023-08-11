浙江道教學院報考人數創新高　錄取率僅4.7%　包食宿學費全免還保就業

浙江道教學院被稱為「中國人自己的魔法學院」。（圖／翻攝百度）

記者李宗芳／綜合報道

浙江道教學院發布秋季招生簡章，瞬間引起大量關注登上陸網熱搜，該院今年本科專業報名人數將近1300人，比去年增加了近1000人，創歷史最高，錄取人數60名，比例接近21:1，換算成錄取率僅4.7%，比考研究所還難，讓網友忍不住調侃「上山如上岸」。

「中國人自己的魔法學院」

浙江道教學院被網民稱為「中國人自己的魔法學院」，據公開資料顯示，是經國家宗教事務局批准、由浙江省道教協會主辦的全日制高等宗教院校，開設「道教經義與宮觀管理」本科專業，學制四年，學院位於浙江省台州市天台縣天台山金庭湖畔。

與大多數普通高等院校不同，浙江道教學院不通過高考招生，而是通過報名人參加學校組織的多輪考核來錄取學生。錄取後，學生們不僅需要學習道教經義和宮觀管理等方面的知識，還需要參加各種實踐活動，如道教禮儀、道教音樂、道教文化等。