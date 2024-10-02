浙江雁蕩山纜車大風下「傾斜開門」 女遊客車廂墮下受傷

浙江溫州樂清市雁蕩山景區內一輛纜車被大風吹至傾斜，大門打開，導致一名遊客意外墮下受傷。(小紅書)

內地社交平台昨日(10月1日)流傳影片，浙江溫州樂清市雁蕩山景區內一輛纜車被大風吹至傾斜，大門打開，導致一名遊客意外墮下受傷。當地文旅部門消息指，一名34歲女遊客正在醫院救治，暫無生命危險。圖片顯示一輛印有「雁蕩山懸崖索道歡迎」的黃色纜車在空中傾斜，門被打開，車廂內有人打電話求助。

剛開行即出意外 距地面10多米高

遊客張先生透露，索道上一輛纜車的門被大風吹開了，有一名遊客意外墮下。另一名遊客龍女士表示，當天她在事發前乘坐纜車落山，車內沒有安全帶。樂清市多支救援隊消息指，事發後接到通知去搜救墮下遊客。一名救援隊隊員表示，出故障的纜車剛從索道上車點走出去不遠，就發生了意外，估計距地面有十幾米高。

「當時風有點大 搖搖晃晃咣一聲斷了」

有目擊者在社交平台發文說：「出事的是1號纜車，我們坐的是2號纜車，當時風有點大，纜車搖搖晃晃突然咣的一聲斷了，聽到1號纜車車門打開，然後有位女士掉下去了，她的孩子一直在哭，說他媽媽掉下去了，快來救救他媽媽。」