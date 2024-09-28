浙江電廠遭海蜇入侵8日撈10萬公斤　員工：數十年來最緊急

一場海蜇大豐收，卻苦了發電廠！浙江嘉興一座電廠近日遭遇「海蜇入侵」，員工天天分三班、24小時和海蜇搏鬥，上演泵房保衛戰，8天來已撈出超過10萬公斤，讓員工好崩潰直呼「根本抓不完」！

網傳影片中，電廠員工超站在綠色長條型的旋轉濾網前，濾網共4個視窗，每個視窗前有工人駐守，他們從視窗伸手進去，拿走趴在濾網上的海蜇，再丟到腳下的袋子裡。有些旋轉濾網外殼都拆掉了，銀色濾網裸露在外，工人正手工清理未沖洗乾淨的海蜇。

華東區域最大燃煤發電廠

綜合《潮新聞》、《中國藍新聞》等報道，浙能嘉興發電廠位於浙江省嘉興市平湖市錢塘江北岸的六里灣。東南臨杭州灣，是華東區域最大燃煤發電廠，中國第二大燃煤發電廠，最高日發電1.1至1.2億度。

過去8天，這家1994年10月正式建廠的老發電廠遭遇海蜇氾濫，導致廠內循泵房的旋轉濾網超載故障，從9月18日到9月25日，已累計抓了約5250袋、10.5萬公斤的海蜇。

電廠維護部負責人忍不住表示：「抓不完，根本抓不完，9月18日開始的，30多年間電廠沒遇到過這麼緊急的情況。」