浙江馬路施工封路半年　民宿斥資百萬租直升機免費接送客人

浙江一家位在半山腰的民宿因工程要封路半年，老闆於是大手筆斥資數百萬元人民幣與航空公司合作，以直升機專機免費接送客人，貼心服務讓客人讚不絕口。
據《澎湃新聞》報道，該民宿位於海拔500多米高的山腰，客人一般會自駕前往。但10月下旬至2024年4月期間，上山的道路因施工而封閉，平日禁止行人與車輛通行。
位於海拔500多米高山腰
民宿老闆胡先生表示，原本打算停業半年，雖然現在是淡季，但訂單量不減。當工作人員打電話告知客人封路的消息時，沒想到9成以上的客人都表示願意把車停在封閉路段前方，徒步上山。
老闆被客人的熱情打動，考慮到停業也會影響民宿員工的生計。於是向民航華東空管局審提出申請，取得飛行航線許可證，與航空公司簽署半年的租賃合約。由航空公司提供一架直升機，派出2名機長、2名地勤和2名安全員，老闆表示：「所有成本，算上飛機租金、油費、人員吃住，加起來半年至少要幾百萬元（人民幣）」。
「90%的客人沒坐過直升機」
民宿也特地開拓500多平方米的空地，打造停機坪。客人把車停到停車場後，便可直接坐直升飛機到民宿，無須另外付費。每天運行時間為10時到16時，一次可接送5人，來回只要4分鐘。民宿會向預訂客人確認同行者是否有嬰兒、老人或不宜乘坐飛機者，登機前需過安檢、簽署安全責任書。
5日試運行當天，有50名客人體驗搭乘了直升機。老闆表示：「90%的客人沒坐過直升機，在飛機上看山景、竹海，讚不絕口。」老闆提到，雖然租直升機成本很高，未來半年會虧損：「但這是不可抗力下的一個嘗試，也是對客人和員工負責。」他也將視市場反應考慮是否拓展業務範圍，例如打造空中旅遊行程。
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