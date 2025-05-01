浙江「大擺錘」60米高空停擺　遊客倒豎蔥嚇到嘔（有片）

浙江省杭州樂園一座大型機動遊樂設施「大擺錘」28日發生高空懸停事件，一車廂載着中學生，在60米高空中停留約1分鐘，造成部分遊客受到驚嚇。園方表示此為兩側重量恰好平衡所致，並非設備故障。

據內媒「華商報」30日報導，根據現場目擊者拍攝的影片顯示，大擺錘在運行過程中突然在最高點停滯不前。事發當時，車廂內載有一群中學生，有遊客在社交媒體發文表示：「現在到頂上了，真的好嚇人，就停在那裏了。」

兩邊體重剛好持平

事件發生後，部分遊客出現身體不適症狀。有網友在留言中提到：「我們那會有朋友下來，臉色發青，腿都軟了。」另有遊客表示下車後出現嘔吐症狀。

杭州樂園工作人員受訪時解釋稱，大擺錘項目本來就會在空中停留十幾秒：「它相當於一個天平，左邊重一點就從左邊先下來，右邊重一點就從右邊先下，但這次是一個特殊情況，兩邊的體重剛好處於持平狀態。」工作人員強調，這種情況發生機率約為萬分之一。