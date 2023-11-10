浙江00後司機40天內偷公司150瓶茅台　轉售菸酒店獲利約40萬元

浙江溫州一名司機利用職務便利，在40天內偷走了公司的150瓶茅台，結果被經理發現後報案，後經法院審理，以竊盜罪、職務侵佔罪判處有期徒刑5年8個月，併罰金3萬元人民幣（約3.21萬港元）。

一名00後的項姓男子於今3月到溫州某企業擔任司機，有一天公司經理叫他到倉庫幫忙拿幾瓶茅台，沒想到他看到倉庫內大量的茅台後，卻心生歹念，由於倉庫鑰匙放在另一名司機的抽屜，他便三番兩次在午休將鑰匙偷走，到倉庫拿走6瓶「飛天茅台」，並以1.62萬元人民幣（約1.76萬港元）的價格，賣給菸酒回收店，同天晚上又到倉庫偷走7瓶茅台，在同一家回收店銷贓 。

獲准臨時保管倉庫鑰匙

食髓知味的項男，此後又多次利用午休、下班等時間盜取茅台，5月4日他因公司人事調整，獲准臨時保管倉庫鑰匙，讓他的偷竊行為更加暢通無阻，直到5月10日，經理發現倉庫少了很多瓶茅台後報警，警方迅速鎖定是「內賊」所為，男子這才供認犯行。

經檢察院審查認定，3月29日至5月9日，項男共盜取公司倉庫內的150瓶茅台酒，5月4日前盜取111瓶，拿到鑰匙後盜取39瓶，全數轉賣給附近兩家菸酒回收店，獲利39.12萬元人民幣（約41.9萬港元）。