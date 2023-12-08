浙江11歲仔剛出院就被媽媽要求兩天內完成3周作業　痛哭報警求助：我崩潰了（有片）

浙江11歲仔剛出院就被媽媽要求兩天內完成3周作業 痛哭報警求助：叔叔我崩潰了（有片）

回家作業應該是不少小孩子的惡夢，浙江一位小學男童因為被媽媽要求兩天內寫完三個禮拜的作業，讓他情緒潰堤，哭著打電話報警表示「叔叔，我崩潰了」。

電話響起，派出所警員接起電話，另外一頭傳來的，竟是一名小男孩的聲音，只聽他聲音顫抖，崩潰的哭泣表示「叔叔，我崩潰了」。

警員致電男孩母親助調解

聽到此話的警員，連忙前往男孩家中查看，這才得知原來11歲大的男孩前陣子生了一場病，生病了兩周、住院一周，沒想到才一出院，就被媽媽要求要在兩天內完成三個禮拜的作業份量，讓他無法承受心理壓力，才決定報警尋求幫忙。

看到男孩趴在床上不停地哭泣，好心警員先趕快安撫他後，撥通男孩母親的電話，並告訴她孩子生病不是自己願意的，功課確實要補齊，但要在短時間內完成有一定難度，剛出院就要寫這麼多作業誰都吃不消。