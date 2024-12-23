浙江21歲仔神還原蠟筆小新的家　不惜負債300萬(有片)

日本經典卡通《蠟筆小新》fans遍佈全世界，更有大量die hard粉絲。浙江就有一名從小喜歡蠟筆小新的21歲少年，長大後決定回鄉打造蠟筆小新的家，為了建房還負債300萬元人民幣(下同)，不過，房屋曝光後震驚一眾網民，他更立下宏願要復刻「春日部小鎮」。
綜合《齊魯晚報》等內地媒體報道，來自浙江湖州的21歲姓沈少年，從小愛看動畫《蠟筆小新》，近年大學畢業後回到家鄉，某天忽發奇想，生出1比1還原「蠟筆小新的家」的想法，還找母親商量。沈母起初不理解兒子的想法，因為她認為《多啦A夢》比較紅，不過仍然無條件支持兒子，還出了一筆啟動資金。隨著工程進行沈男亦背上龐大債務，目前已累積有300萬元。
下一個目標是雙葉幼兒園
最近這間「蠟筆小新的家」外觀曝光，因其與動畫中的「野原家」非常相似，無論是房屋主題、圍牆或庭院的樹，幾乎是還原建造。沈男即使背上債務，亦不感後悔，他更透露，終極夢想是還原「春日部」，他等「蠟筆小新的家」完成後，會先租借給影視公司當拍攝景點，回本後要繼續興建春日部的建築，下一個目標是「雙葉幼兒園」。
隨著沈男所建的「蠟筆小新的家」曝光後，大批內地網民都感到震驚：「現場感覺會蹦出小新」、「院子裡會有小白嗎？」、「這就是我的夢想」、「哇真的很像耶，有蠟筆小新真人版就能在這裡拍」、「好期待真的會有一個春日部」；另外，還有不少人許願：「不打算幫沈媽蓋個大雄的家嗎？」、「不知道有沒有人要蓋櫻桃小丸子之家」、「我想要一休(和尚)的寺廟」。