浙江21歲仔神還原蠟筆小新的家　不惜負債300萬(有片)

日本經典卡通《蠟筆小新》fans遍佈全世界，更有大量die hard粉絲。浙江就有一名從小喜歡蠟筆小新的21歲少年，長大後決定回鄉打造蠟筆小新的家，為了建房還負債300萬元人民幣(下同)，不過，房屋曝光後震驚一眾網民，他更立下宏願要復刻「春日部小鎮」。

綜合《齊魯晚報》等內地媒體報道，來自浙江湖州的21歲姓沈少年，從小愛看動畫《蠟筆小新》，近年大學畢業後回到家鄉，某天忽發奇想，生出1比1還原「蠟筆小新的家」的想法，還找母親商量。沈母起初不理解兒子的想法，因為她認為《多啦A夢》比較紅，不過仍然無條件支持兒子，還出了一筆啟動資金。隨著工程進行沈男亦背上龐大債務，目前已累積有300萬元。