浙江31歲男因老婆一句「沒用」揮刀自宮　送醫後最關心的竟不是能否駁回

記者李宗芳／綜合報道
浙江溫州一名男子日前與妻子發生口角，妻子一句「沒用」，讓男子當場「理智斷線」，看到一旁水果刀，拿起來就往自己下身生殖器連切數刀，頓時血流如注，緊急送醫。
「如要10萬元，就切了算了」
據《溫州都市報》報道，溫州永嘉一名31歲男子阿嘉（化名），與妻子結婚多年生有一女，平時兩人感情也還不錯。但上月底一天早上，阿嘉因瑣事跟妻子吵了起來。兩人越吵越凶，妻子隨口一句「沒用」，讓阿嘉徹底失去理智「自宮」，隨即被家人送往醫院救治。
奇葩的是，一到醫院，阿嘉最關心的竟是治療費用，還稱「保住要多少錢？如果要10萬元人民幣（約10.8萬港元），就切了算了」，而當醫生打開傷口，見到傷勢倒吸一口冷氣，稱「至少切了4刀」，再差一點點就徹底斷了。
沒有完全切斷主要血管和神經
主治醫生表示刀傷主要在生殖器的頭部和冠狀溝處，而且切得很深，陰莖的兩側海綿體已經完全斷了，尿道的海綿體也接近斷裂，整個生殖器僅剩下尿道和腹側皮膚連著，而海綿體是保證男性性功能的重要血管，如果不及時止血、修復，阿嘉有可能會失血性休克，並且永久失去性功能。
幸運的是，阿嘉的刀沒有完全切斷主要的血管和神經，經清創修補吻合，阿嘉很快出院，刀疤癒合良好，而且生殖器功能也恢復得不錯。不過，相關新聞卻引來一票網友評論直呼「刀沒有揮向老婆，還是講道理的」、「挺好的，雖然沒用，但是有種」。
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