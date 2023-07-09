浙江31歲男因老婆一句「沒用」揮刀自宮　送醫後最關心的竟不是能否駁回

記者李宗芳／綜合報道

浙江溫州一名男子日前與妻子發生口角，妻子一句「沒用」，讓男子當場「理智斷線」，看到一旁水果刀，拿起來就往自己下身生殖器連切數刀，頓時血流如注，緊急送醫。

「如要10萬元，就切了算了」

據《溫州都市報》報道，溫州永嘉一名31歲男子阿嘉（化名），與妻子結婚多年生有一女，平時兩人感情也還不錯。但上月底一天早上，阿嘉因瑣事跟妻子吵了起來。兩人越吵越凶，妻子隨口一句「沒用」，讓阿嘉徹底失去理智「自宮」，隨即被家人送往醫院救治。

奇葩的是，一到醫院，阿嘉最關心的竟是治療費用，還稱「保住要多少錢？如果要10萬元人民幣（約10.8萬港元），就切了算了」，而當醫生打開傷口，見到傷勢倒吸一口冷氣，稱「至少切了4刀」，再差一點點就徹底斷了。