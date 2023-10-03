浙江OMG心跳樂園玻璃棧道高空漂流意外　男童頭部流血

內地十一長假，民眾攜家帶眷開心出遊，不料一名年輕媽媽帶著老人小孩體驗「高空漂流」，卻遭後方橡皮艇衝撞翻船，眼睜睜看老人孩子被沖走，她一路狂追尖叫喊救命，最終在彎道處被救下，幸好只有小孩輕微受傷無大礙。網傳影片中，一艘橡皮艇翻覆，被後船頂著向前滑動，仔細看船上還趴著一老一少，表情痛苦猙獰，且不斷聽到後方有女子尖聲求助高喊「救命」，跟著只見一名女性遊客扶著玻璃棧道欄杆努力想追趕上橡皮艇，但由於棧道有水流，濕滑難行，只能抱著柱子急狂跳腳。

後船體重過重翻船 據《紅星新聞》報道，該事故發生於9月30日浙江省桐廬縣OMG心跳樂園，目擊者告訴記者該女子攜一老一幼遊玩，卻意外翻船，事故導致孩子受傷，頭部流血。2日該景區工作人員向記者表示，事發當時兩艘橡皮艇緊貼在一起，由於後面一艘船上坐3個成年人，導致後船體重過重，在彎道時猛然往前頂了一下，導致前船一家3口翻船，工作人員及時在下一個彎道處施救，孩子有輕微受傷，目前已無大礙。據公開資料，OMG心跳樂園（即垂雲通天河景區），位於杭州桐廬境內，是一個隱秘在喀斯特地貌山谷中的心跳體驗式樂園，該景區主打「上天入地」遊樂主題，驚險刺激、風景絕美，涉事「淩空漂越」為網紅遊樂項目之一。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章