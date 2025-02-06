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2025-02-06 17:00:00

浙江Tesla車主突發奇想揸入海灘用海水洗車　未料車陷沙地遭潮漲包圍要拖車救援

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浙江Tesla車主突發奇想揸入海灘用海水洗車　未料車陷沙地遭潮漲包圍要拖車救援

浙江車主把特斯拉開到海邊「洗車」結果受困。（圖／翻攝椒點視頻）

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內地浙江一名車主趁著春節假期天氣好，把特斯拉開到海邊「洗車」，不料洗完車遇到漲潮，車子動彈不得，只能急叩人來拖吊，相關新聞引來網民群嘲「這種智商就別開車了」。

分析：車輛陷入沙灘會因「流沙效應」難以自救

網傳影片中，黑色特斯停在沙灘上，海水一波接著一波來，車主與同行者在一旁一臉無奈與焦急，好不容易等到救援人員到場，出動四輪驅動拖拉機，才把已經泡在海水中半個輪胎深的愛車給拉上岸。

相關影片在內地社交平台流傳，網民們忍不住紛紛嘲諷「海水洗車？愚蠢」、「有錢買車，沒錢洗車」、「這哥們真是個人才呀」、「這洗車費得多少」、「這種智商就別開車了」、「電車遇到鹽鹼水那可有的看了」。

據《快科技》分析，沙灘陷車之所以難以自救，主要是因為海灘沙粒鬆散、顆粒間摩擦力低，當車輪陷入後，沙粒會不斷塌陷填充空隙，形成「流沙效應」，導致車輛越陷越深，若駕駛猛踩油門，輪胎高速空轉會進一步刨出深坑，甚至讓底盤觸地，進一步增加救援的難度。

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海水洗車無疑「灌毒藥」

此外，用海水洗車無疑是「灌毒藥」，由於海水富含鹽分，海水中的氯化鈉等鹽類會加速金屬部件的氧化，導致底盤、刹車系統等生銹，還會加速橡膠和塑膠部件的老化，導致密封條變形、輪胎龜裂等，影響行駛安全。同時，海水中的鹽分可能滲入電子設備，引發短路或故障，尤其是電動車，很容易造成動力電池損壞。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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