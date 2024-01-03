浴缸排泄被指「肛珠」作弊 棋王顏成龍喊冤索償「精神損失費」10萬

河南省棋手顏成龍早前奪得中國2023年民間棋王爭霸賽冠軍後，被指在酒店房間浴缸內排泄，疑使用「肛珠」作弊（傳聞將肛珠發報器藏入肛門、用括約肌收縮觸發信號，連接電腦作弊），最終被中國象棋協會取消棋王資格、追回10萬元人民幣獎金，並罰禁賽1年。他否認作弊，如今反告協會求償10萬元人民幣。

中國象棋協會於上月25日公告，指無法證實顏成龍存在「肛珠」作弊行為，但查實他17日當晚與他人在房間飲酒，18日在房間浴缸內排泄，破壞酒店公物、違背公序良俗，性質非常惡劣，對賽事和象棋項目造成負面影響，決定收回他在2023年度的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金，並取消其參賽資格一年。