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中國
2024-01-03 12:58:04

浴缸排泄被指「肛珠」作弊 棋王顏成龍喊冤索償「精神損失費」10萬

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浴缸排泄被指「肛珠」作弊 棋王顏成龍起訴棋協：賠償精神損失10萬

浴缸排泄被指「肛珠」作弊 棋王顏成龍起訴棋協：賠償精神損失10萬

河南省棋手顏成龍早前奪得中國2023年民間棋王爭霸賽冠軍後，被指在酒店房間浴缸內排泄，疑使用「肛珠」作弊（傳聞將肛珠發報器藏入肛門、用括約肌收縮觸發信號，連接電腦作弊），最終被中國象棋協會取消棋王資格、追回10萬元人民幣獎金，並罰禁賽1年。他否認作弊，如今反告協會求償10萬元人民幣。

中國象棋協會於上月25日公告，指無法證實顏成龍存在「肛珠」作弊行為，但查實他17日當晚與他人在房間飲酒，18日在房間浴缸內排泄，破壞酒店公物、違背公序良俗，性質非常惡劣，對賽事和象棋項目造成負面影響，決定收回他在2023年度的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金，並取消其參賽資格一年。

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或是對手造謠

顏成龍表示，當日在奪冠後因與其他數名棋手飲酒慶賀，返回酒店後腸胃不適數次腹瀉，在12月18日清晨近5時，因為來不及跑到馬桶，又怕弄髒地板，所以才在浴缸拉肚子，離開時也通知酒店員工此事，事後與酒店協商談妥賠償100元人民幣清潔費。海南陵水文旅局工作人員事後向酒店查證，酒店證實浴缸並沒有損壞，確實只要求100元人民幣清潔費賠償，認為所謂「肛珠」作弊器，可能是顏成龍的對手造謠。

顏成龍強調自己並未違反賽事相關規定，已決定對中國象棋協會提告，要求其停止對他名譽權侵害的相關報導或言論，並必須在媒體上刊登道歉聲明，及賠償精神損失費10萬元人民幣。
 

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