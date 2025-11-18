海事局宣布黃海南部展開實彈射擊　時值中日關係趨緊張

中日關係近來因台灣議題陷入高度緊張。中國繼本月15日公布在黃海中部實彈射擊警告後，再宣布18日至25日連續8天，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。 中國海事局昨日在官網發布消息，連雲港海事局發布航行警告，11月18日至25日每天上午8時至晚間6時，在黃海南部進行實彈射擊，禁止駛入。 「存亡危機事態」 公告稱，實彈射擊範圍為34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34 -48.53N 119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E諸點連線區域。該區域位於江蘇連雲港東北外海，介於江蘇連雲港與山東日照間的近海海域。

日本首相高市早苗本月在國會答詢時表態，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發北京強烈反彈，接連祭出多項反制措施。

16日宣布巡航釣魚台領海 中國海事局15日曾發布航行警告，宣布17至19日凌晨0時到晚間12時，黃海中部部分海域進行實彈射擊。有觀點指，中國選在黃海進行實彈射擊，而演習地點正好是1894年甲午大海戰的舊地，當年中國戰敗，或有提醒勿忘國恥的意味。