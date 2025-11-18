熱門搜尋:
中國
2025-11-18 12:45:19

海事局宣布黃海南部展開實彈射擊　時值中日關係趨緊張

中國宣布在黃海南部進行實彈射擊。圖為解放軍南昌艦。（示意圖／翻攝大陸國防部網站）

中日關係近來因台灣議題陷入高度緊張。中國繼本月15日公布在黃海中部實彈射擊警告後，再宣布18日至25日連續8天，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

中國海事局昨日在官網發布消息，連雲港海事局發布航行警告，11月18日至25日每天上午8時至晚間6時，在黃海南部進行實彈射擊，禁止駛入。

「存亡危機事態」

公告稱，實彈射擊範圍為34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34 -48.53N 119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E諸點連線區域。該區域位於江蘇連雲港東北外海，介於江蘇連雲港與山東日照間的近海海域。

日本首相高市早苗本月在國會答詢時表態，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發北京強烈反彈，接連祭出多項反制措施。

日本首相高市早苗日前指「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。(AP) 外交部：高市早苗言論嚴重違背中日四個政治文件精神 高市上任初期與習近平在APEC峰會期間會面。(路透社)

16日宣布巡航釣魚台領海

中國海事局15日曾發布航行警告，宣布17至19日凌晨0時到晚間12時，黃海中部部分海域進行實彈射擊。有觀點指，中國選在黃海進行實彈射擊，而演習地點正好是1894年甲午大海戰的舊地，當年中國戰敗，或有提醒勿忘國恥的意味。

此外，中國海警16日也宣布1307艦艇編隊在具有主權爭議的釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）領海內巡航，稱這是依法開展的「維權巡航」活動

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

