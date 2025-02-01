海南三亞西島數千遊客滯留碼頭　鼓譟要求「退票」

海南三亞西島傳出因上島遊客太多、船隻運力不足，數千人滯留碼頭3小時，現場高聲齊怒喊退票。對此，景區致歉稱人數超出預期，且乘船時間集中，導致候船時間延長。
網民：人山人海旅遊陷阱
綜合《中新社》、《荔枝新聞》等內媒報道，事件發生在1月30日（大年初二），遊客受訪表示工作人員告訴他們總共有15條船，但他站在最高處，一直看不到船過來，大概只有一兩艘船。網傳影片顯示，許多遊客在排隊，甚至直到夜晚仍受困碼頭，不少人按耐不住火氣在現場高喊「退票！退票！」
有景區工作人員回應稱，不是船不夠，而是遊客太多了，關於遊客的退票需要，只要是沒上船，都是可以退票的。該說法引發網友痛批：「這就是典型的人山人海旅遊陷阱」；「景區為了賺錢不顧遊客感受，基本服務保障都做不到」；「明明是管理混亂，還推說是遊客太多，敷衍的態度讓人氣憤」。
沒有人滯留島上
為平息眾怒，三亞西島海洋文化旅遊區31日晚發布致歉與情況說明，稱春節旺季期間，遊客上島意願強，同比去年超預期，且出入乘船時間集中，人員基本都集中在入島11：00-13:00時段，離島集中在16:00-18:00時間段，假期高峰入離島乘船時間，候船時間確實延長，導致遊客體驗感不佳。
文中強調，在旅遊假期，西島景區投入4艘399座高速客運船舶、6艘98座客運船舶做運營使用，以做好船舶運力的充足保證。景區船舶屬於滾動發班，1月30日21:22分，所有離島遊客已全部安全運輸下島，沒有人滯留島上，現已制定和調整高峰期島上、島下候船排隊等優化措施，提高各項服務能力和保障能力。
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