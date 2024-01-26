海南貪官重鑄666萬元黃金塞跑步機　由司機經手賄款連黑幫錢都收

海南省紀委監委與海南廣播電視總台聯合製作相關專題片25日首播，揭露市場監督管理局原局長孫穎貪腐細節，涉款逾6,460萬元人民幣（約7,115萬港元），還把收賄黃金重鑄藏在跑步機中。

據《每日經濟新聞》報道，海南反腐專題片《利劍護航自貿港Ⅱ》25日晚播出第一集《懲治工程腐敗》。孫穎出生於1966年4月，雲南保山人，曾任海南省旅遊委主任（機構改革後為省旅遊和文化廣電體育廳廳長），2022年3月改任省市場監管局局長，兩個月後被查，11月被雙開。

「過一手」作為「掩眼法」

片中披露，在孫穎名下眾多房產中的一間，辦案人員發現，一部看似普普通通的跑步機竟然內藏一塊塊包裹好的黃金製品。這些黃金都是孫穎收受的賄賂，經過熔煉重鑄後再藏匿於跑步機中。經過評估，這些黃金製品價值逾666萬元人民幣（約736萬港元）。

據悉2007年孫穎主政定安期間，前夫張岩找上門想在當地拿工程項目，開出酬庸5%，還被孫穎嫌少得付10%。兩人為掩人耳目，先將大部分項目轉手賣給其他老闆做，「過一手」作為「掩眼法」，從中撈取好處費高達4,900萬元人民幣（約5,409萬港元）。