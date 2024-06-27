海南4人潛水被遺棄海中絕望游足2小時　揭教練無牌公司違規經營(有片)

浙江有遊客近日到海南省萬寧市參加自由潛水考試，沒想到考試結束後卻沒船來接應，同行的教練和2名學員共4人被迫頂著風雨，游了2小時才靠岸，險命喪海上。萬寧市當局通報事件調查處置情況，揭發「潛水教練」無教練牌，涉事公司涉違規經營。

綜合《視點視頻》等內地媒體報道，金先生與另2名學員9日跟隨教練到萬寧海洋假日俱樂部集合，搭乘遊艇前往洲仔島進行潛水考試，但教練認為場地不適合，要求前往水域更深的海域，約定2小時後再回來載他們。詎料考試結束後，駕駛遊艇的船員竟以「沒空」拒絕，再三溝通對方才表示會知會船長，到了約定的下午4點半，船隻卻沒有出現，至6時半，仍未等到有船，2名學員因長期泡在海中，開始出現嘔吐的症狀，一行人只好冒險，套著救生圈嘗試游回岸上。