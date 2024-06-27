海南4人潛水被遺棄海中絕望游足2小時　揭教練無牌公司違規經營(有片)

浙江有遊客近日到海南省萬寧市參加自由潛水考試，沒想到考試結束後卻沒船來接應，同行的教練和2名學員共4人被迫頂著風雨，游了2小時才靠岸，險命喪海上。萬寧市當局通報事件調查處置情況，揭發「潛水教練」無教練牌，涉事公司涉違規經營。
綜合《視點視頻》等內地媒體報道，金先生與另2名學員9日跟隨教練到萬寧海洋假日俱樂部集合，搭乘遊艇前往洲仔島進行潛水考試，但教練認為場地不適合，要求前往水域更深的海域，約定2小時後再回來載他們。詎料考試結束後，駕駛遊艇的船員竟以「沒空」拒絕，再三溝通對方才表示會知會船長，到了約定的下午4點半，船隻卻沒有出現，至6時半，仍未等到有船，2名學員因長期泡在海中，開始出現嘔吐的症狀，一行人只好冒險，套著救生圈嘗試游回岸上。
金先生憶述事件，指游了40分鐘左右開始下雨，風浪也變大，大家體力有些不支，但4人互相鼓勵，在游了2小時後，直到晚上8時許終於抵達岸邊，一行人立即召喚救護車前往醫院，同時報警處理。他坦言，他們要的不是金錢和物質賠償，只希望相關部門能調查，不要再讓類似事件發生，金先生說：「那種游到絕望的感覺，我不希望有人再體驗」，回想當下在海中游泳，基本上已經耗盡體力，尤其愈游愈冷的感覺襲擊全身，差點死在萬寧。
「潛水教練」及兩公司被罰8萬至10萬元
萬寧市周二(25日) 交代調查情況，指自稱「潛水教練」的孟某(社會體育指導員五級，無潛水教練資質)，與3名外省人員在網上商定好到萬寧市近海開展「潛水培訓」。6月6日，孟某與萬寧市「福瑞沃爾特潛水培訓有限公司」口頭約定讓該公司協助其聯繫「海南任我遊航海俱樂部有限公司」用遊艇接送，由於溝通誤會，船長安排工作人員接回各人時，孟某等4人已不在原處未能尋回，直至6時許，「海洋假日俱樂部」報警求助，萬寧市公安部門共出動97名搜救人員、3艘搜救艇、1艘搜救船隻。直至晚上8時許，孟某等4人游返岸上。當局擬對「福瑞沃爾特潛水培訓有限公司」責令停止經營潛水活動，沒收違法所得3,600元人民幣(下同)，並罰款10萬元；擬對孟某責令停止經營潛水活動沒收違法所得6,960元，並罰款8萬元；擬對「海南任我遊航海俱樂部有限公司」作出警告，並罰款10萬元。