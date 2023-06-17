海峽論壇開幕王滬寧致詞　宣布福建擬設兩岸融合發展示範區

王滬寧在海峽論壇上宣布擬於福建建設兩岸融合發展示範區。（圖／中天新聞）

王滬寧稱：「藉今天這個機會我要告訴大家，今日中共中央、國務院制定了支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」。

王滬寧在開幕禮致詞時，先宣讀國家主席習近平賀信，稱兩岸同胞透過海峽論壇交流，能越走越近、越走越親，希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，為推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業作出貢獻。

第十五屆海峽論壇大會17日上午登場，由全國政協主席王滬寧出席，並發表對台政策相關講話，重申台獨與台海和平水火不容，只有堅持九二共識，反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，並於會上宣布中共中央、國務院制定支持福建建設兩岸融合發展示範區，探索兩岸融合發展新路。

「台獨與台海和平水火不容」

王滬寧引述習近平，指近年來台獨分裂勢力加緊勾結外部勢力，謀獨挑釁破壞兩岸關係和平發展，製造兩岸對立敵意，導致台海局勢緊張動盪，其所作所為違逆歷史大勢，違背台胞意願，損害台胞利益，把台灣推向兵凶戰危之險境。

王滬寧強調兩岸同胞要堅定走和平發展、共同繁榮的正道，堅決反對以外謀獨、對抗衝突的邪路：「台灣是全體中國人的台灣，中國是兩岸同胞的共同家園，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定，必須堅決反對台獨分裂勢力活動，和外部勢力干涉」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章