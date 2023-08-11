海底撈夜市地攤餐單有得睇　最貴不到20元　仲要各地菜色都唔同

記者陳怡伶／綜合報道
內地連鎖火鍋界「一哥」海底撈近期新動作頻頻，不僅在直播平台帶貨、推出團購等行銷手法。近期更有網友注意到，海底撈竟然進軍「夜市」擺攤賣火鍋！有吃過的網友就表示「乾淨衛生，又物美價廉，秒殺90%的攤販」。
「物美價廉秒殺90%的攤販」
內媒《搜狐新聞》報道，根據海底撈公布的數據，其2023年上半年凈利潤超過22億元人民幣（約23.8億港元）。但海底撈沒有因此滿足於現狀，7月中旬起在上海、山東青島等城市開始試營運「夜市」新模式。攤位由海底撈集團自營，未開放加盟。
從產品來看，每一個城市的夜市產品也各不相同。上海的攤位主要販售缽缽雞串串，葷素都有，還有特色小吃狼牙土豆、滷味等，餐點價格介於8至18元人民幣（約8.7至19.6港元）。山西太原的宵夜餐車，賣的則是小龍蝦、火鍋等，顧客還可以玩桌遊、駐唱、點歌。就有實際吃過的網友分享，餐點份量大價格也不貴，且環境也較乾淨衛生。
日前還推出了「演唱會之夜」
報道指出，海底撈試圖從產品、銷售等突破口尋求新的成長，不斷推出新產品與新服務。海底撈作為火鍋界的龍頭，不受限於「火鍋」的框架，日前還推出了「演唱會之夜」行銷手法，直接包遊覽車到演唱會場外，把聽眾帶回店裏吃火鍋；也積極透過官方直播，帶動線上的流量和門市業績。更將場景創新，進軍夜市擺攤，顧客不僅能在門市就用餐、享受服務，如今在夜市路邊攤，就可以嘗到海底撈的菜餚。
海底撈的舉動被外界認為是為了迎合消費降級的現實，以及搶攻夜經濟、地攤經濟的市場。為躲避炎熱高溫，「晝伏夜出」已然成為一種新趨勢，也催生了夜間經濟的龐大需求，許多餐飲業都絞盡腦汁在開拓宵夜市場。對此，海底撈則回覆，近期出現的夜市擺攤，是門市結合當地顧客的消費喜好「因地制宜」的嘗試。
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