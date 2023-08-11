海底撈夜市地攤餐單有得睇　最貴不到20元　仲要各地菜色都唔同

記者陳怡伶／綜合報道

內地連鎖火鍋界「一哥」海底撈近期新動作頻頻，不僅在直播平台帶貨、推出團購等行銷手法。近期更有網友注意到，海底撈竟然進軍「夜市」擺攤賣火鍋！有吃過的網友就表示「乾淨衛生，又物美價廉，秒殺90%的攤販」。

「物美價廉秒殺90%的攤販」

內媒《搜狐新聞》報道，根據海底撈公布的數據，其2023年上半年凈利潤超過22億元人民幣（約23.8億港元）。但海底撈沒有因此滿足於現狀，7月中旬起在上海、山東青島等城市開始試營運「夜市」新模式。攤位由海底撈集團自營，未開放加盟。

從產品來看，每一個城市的夜市產品也各不相同。上海的攤位主要販售缽缽雞串串，葷素都有，還有特色小吃狼牙土豆、滷味等，餐點價格介於8至18元人民幣（約8.7至19.6港元）。山西太原的宵夜餐車，賣的則是小龍蝦、火鍋等，顧客還可以玩桌遊、駐唱、點歌。就有實際吃過的網友分享，餐點份量大價格也不貴，且環境也較乾淨衛生。