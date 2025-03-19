海底撈小便事件︱網民請客收10倍賠償5600元　拒平分同行朋友引爭議

這4109單顧客之一的江女士表示，自己此前沒有關注到相關新聞，是丈夫看到跟她說的，結果發現去就餐的時間剛好在區間內，她希望可以給兩名小便男子化驗一下，「不要有傳染病就好」。並表示已收到400多元餐費退款，10倍補償將在審核後7個工作日內打款，對店方的補償措施感滿意。

網民陳晨發文表示，他當日請客一共消費560元，目前5600元賠款已到賬。當天同吃的有四位朋友，為平息這件事，他原計劃是想分給他們每人1000元。但發帖之後，有網民勸他不要分這筆錢，這四位朋友只是「飯友」和「麻將友」，也不算是關係非常好的朋友，陳晨現在決定不分這筆錢了。不過有網民表示，海底撈的10倍賠償屬於精神損失費，朋友也是受害者，應該和他們AA賠償款。也有網民表示當初是請朋友吃飯，理應所有的賠償都歸樓主，朋友強行要分賠償的訴求不合理。還有人認為分錢不合理，不分錢不合情，折中一下，繼續請朋友吃飯的做法比較合適。