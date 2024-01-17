海底撈推「手工織毛線」店員協助製作 用餐即五折 網民︰副業比本業好

火鍋連鎖店海底撈，以貼心的全方位服務打響名號。海底撈近期新推出了「手工織毛線」活動，由店員現場協助，讓顧客在等待用餐期間，又多了一項事情可做。令網民高呼︰這副業做得比本業還好。

根據網友消息，海底撈位於杭州的門市近日推出了新服務，提供器材讓食客可以在現場參與「手工織毛線」，製作手工藝品及平面公仔。該項服務並非免費，價格位於39元至99元人民幣（約43.32至110港元）不等。只要有用餐，就可以享有50%的折扣。