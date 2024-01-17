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2024-01-17 12:20:00

海底撈推「手工織毛線」店員協助製作 用餐即五折 網民︰副業比本業好

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海底撈推「手工織毛線」店員協助製作 用餐即五折 網民︰副業比本業好

海底撈推「手工織毛線」店員協助製作 用餐即五折 網民︰副業比本業好

火鍋連鎖店海底撈，以貼心的全方位服務打響名號。海底撈近期新推出了「手工織毛線」活動，由店員現場協助，讓顧客在等待用餐期間，又多了一項事情可做。令網民高呼︰這副業做得比本業還好。

根據網友消息，海底撈位於杭州的門市近日推出了新服務，提供器材讓食客可以在現場參與「手工織毛線」，製作手工藝品及平面公仔。該項服務並非免費，價格位於39元至99元人民幣（約43.32至110港元）不等。只要有用餐，就可以享有50%的折扣。

海底撈推「手工織毛線」，有人製作了迷你兵團Minions（微博截圖） 海底撈推「手工織毛線」，有多款顏色的毛線提供（微博） 海底撈推「手工織毛線」，右為Winnie the Pooh（微博） 海底撈推「手工織毛線」店員協助製作，成為小紅書及微博熱話（微博） 海底撈推「手工織毛線」根據面積收費（微博） 海底撈推「手工織毛線」店員協助製作，成為小紅書及微博熱話（微博圖片） 海底撈推「手工織毛線」，有多款顏色的毛線提供（微博） 海底撈推「手工織毛線」店員協助製作，成為小紅書及微博熱話（微博圖片） 海底撈推「手工織毛線」店員協助製作，成為小紅書及微博熱話（微博截圖） 海底撈推「手工織毛線」店員協助製作，成為小紅書及微博熱話（微博截圖） 海底撈推「手工織毛線」店員協助製作，成為小紅書及微博熱話（微博圖片）

手工織毛線 最多4人同時進行

海底撈店員指這項活動才剛推出，從周一到周五的早上11點30分，一直到下午的5點。這個推廣活動受到了廣大顧客歡迎，由於場地問題，只能容納4人同時進行，每人的製作時間在2小時左右。由於目前「手工織毛線」排隊人數多，想體驗的客人可以提早到店領取號碼牌。消息曝光後，，不少網友笑言「我快忘記海底撈是火鍋店了」、「這副業做得比本業還好」，還有人感嘆，「這年頭要當火鍋店店員，沒個幾項特殊技能不行了」。

海底撈為了讓客人在等位時消磨時間，設置了兒童遊戲區、按摩椅、免費美甲服務，還會提供餐猜謎小遊戲，而店員更是提供「尊榮級」服務，除了會幫忙慶祝生日、寫卡片外，最近風靡全網的舞蹈表演「科目三」，再次壯大海底撈的知名度。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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