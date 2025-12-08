海底撈深圳店首創寵物專區　提供牛、鴨等無調味料理

綜合媒體報道，廣東深圳一間海底撈分店可以替寵物狗慶生並唱生日歌，在網路上引發熱議。這間位於深圳上河坊的萌寵派對分店，是目前內地唯一一家可攜帶寵物用餐的海底撈分店。

分店工作人員回應表示，這是寵物友好分店，深圳僅此一家，寵物用餐區與正常就餐區是分開的，餐廳每天都會消毒，可以簡單地為寵物慶生。該店於9月10日開始試營業，顧客攜帶的寵物必須是非深圳禁養品種，且需出示疫苗接種證明，入店時會有專人檢查，同時顧客也要為寵物佩戴好牽引繩。