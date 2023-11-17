海底撈被指取消半份菜色選項　內地網民擔憂是變相漲價

海底撈以周到的貼心服務出名，許多顧客來此為的是享受「尊榮待遇」，在海底撈除了鍋底可以選擇兩宮格、四宮格外，菜品也可以依照個人食量需求，如果用餐人數少，又想要嘗試多種菜色的，就可以用半價選購「半份」。

內地連鎖火鍋品牌海底撈名聞中外，不過近期內地有民眾發現，原本菜品可以選擇要「半份」，現在卻只能點一份，引來許多網友呼籲呼籲海底撈「不要取消半份」。

紛紛呼籲海底撈「不要取消」

海底撈以周到的貼心服務出名，許多顧客來此為的是享受「尊榮待遇」，在海底撈除了鍋底可以選擇兩宮格、四宮格外，菜品也可以依照個人食量需求，如果用餐人數少，又想要嘗試多種菜色的，就可以用半價選購「半份」。

不過近日有陝西民眾發文，表示海底撈的點餐系統裡，沒有「半份」和「整份」的選項，取而代之的，菜單頁面上只顯示「份」，許多網友得知消息後，紛紛呼籲海底撈「不要取消」，也有成都、北京的民眾回報，菜單上仍有半份、整份菜色的存在。