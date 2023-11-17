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2023-11-17 17:15:12

海底撈被指取消半份菜色選項　內地網民擔憂是變相漲價

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海底撈以周到的貼心服務出名，許多顧客來此為的是享受「尊榮待遇」，在海底撈除了鍋底可以選擇兩宮格、四宮格外，菜品也可以依照個人食量需求，如果用餐人數少，又想要嘗試多種菜色的，就可以用半價選購「半份」。

內地連鎖火鍋品牌海底撈名聞中外，不過近期內地有民眾發現，原本菜品可以選擇要「半份」，現在卻只能點一份，引來許多網友呼籲呼籲海底撈「不要取消半份」。

紛紛呼籲海底撈「不要取消」

海底撈以周到的貼心服務出名，許多顧客來此為的是享受「尊榮待遇」，在海底撈除了鍋底可以選擇兩宮格、四宮格外，菜品也可以依照個人食量需求，如果用餐人數少，又想要嘗試多種菜色的，就可以用半價選購「半份」。

不過近日有陝西民眾發文，表示海底撈的點餐系統裡，沒有「半份」和「整份」的選項，取而代之的，菜單頁面上只顯示「份」，許多網友得知消息後，紛紛呼籲海底撈「不要取消」，也有成都、北京的民眾回報，菜單上仍有半份、整份菜色的存在。

北京、成都等地的海底撈，依然保有「半份」選項。（圖／翻攝紅星新聞）

海底撈：大部分菜品換成半份的份量和價格

針對顧客的擔憂，海底撈也出面回應稱，在海底撈，有多達80％的菜品都是用「半份」的方式選購，半份菜才是餐桌上的主角，考慮到消費者對「少量多樣」的偏好，海底撈在部分門市試着統一菜品規格，將大部分菜品換成半份的份量和價格，個別菜色例如毛肚，為了更好與新餐具配合和加入擺盤變化，才在原有規格上等比例調整了份量和價格。

這樣的解釋雖然消除了部分民眾的疑慮，但也有人不買單表示「這不就是變相漲價嗎？」「顧客點半份的多，你取消半份，這是什麼邏輯？」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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