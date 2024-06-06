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中國
2024-06-06 16:03:49

海底撈誤供「二手飲品」喝出感冒藥　廣州市監局立案查

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內媒報道，有客人與家人5月在廣州海底撈一間分店用餐時，其孩子飲用一杯金桔檸檬飲品，發覺很苦，竟發現內有一顆感冒藥丸，質疑這是一杯「二手飲品」，疑為服務員將其他顧客未喝完的飲品，送至其他顧客餐桌上。廣州市海珠區市監局正對涉事門店立案調查。

內媒報道，有客人與家人5月在廣州海底撈一間分店用餐時，其孩子飲用一杯金桔檸檬飲品，發覺很苦，竟發現內有一顆感冒藥丸，質疑這是一杯「二手飲品」，疑為服務員將其他顧客未喝完的飲品，送至其他顧客餐桌上。廣州市海珠區市監局正對涉事門店立案調查。

內媒報道，有客人與家人5月在廣州海底撈一間分店用餐時，其孩子飲用一杯金桔檸檬飲品，發覺很苦，竟發現內有一顆感冒藥丸，質疑這是一杯「二手飲品」，疑為服務員將其他顧客未喝完的飲品，送至其他顧客餐桌上。廣州市海珠區市監局正對涉事門店立案調查。

內媒報道，有客人與家人5月在廣州海底撈一間分店用餐時，其孩子飲用一杯金桔檸檬飲品，發覺很苦，竟發現內有一顆感冒藥丸，質疑這是一杯「二手飲品」，疑為服務員將其他顧客未喝完的飲品，送至其他顧客餐桌上。廣州市海珠區市監局正對涉事門店立案調查。 內媒報道，有客人與家人5月在廣州海底撈一間分店用餐時，其孩子飲用一杯金桔檸檬飲品，發覺很苦，竟發現內有一顆感冒藥丸，質疑這是一杯「二手飲品」，疑為服務員將其他顧客未喝完的飲品，送至其他顧客餐桌上。廣州市海珠區市監局正對涉事門店立案調查。 內媒報道，有客人與家人5月在廣州海底撈一間分店用餐時，其孩子飲用一杯金桔檸檬飲品，發覺很苦，竟發現內有一顆感冒藥丸，質疑這是一杯「二手飲品」，疑為服務員將其他顧客未喝完的飲品，送至其他顧客餐桌上。廣州市海珠區市監局正對涉事門店立案調查。

事主陳先生稱，他當時找職員理論，對方表示要檢測異物並取走飲品，陳先生要求先拍照被拒，之後報警。警方調取監控後了解到，在同一就餐時段，有顧客在裝有金桔檸檬水的杯子中丟入白色藥丸並自行飲用，喝完又將杯子放在桌子上。服務員將其中一杯未喝完的杯子取走，另一名服務員則將該杯飲品拿給了陳先生的小孩。

涉事服務員被嚴肅處理

海底撈總部相關負責人昨日（5日）回應內媒稱，該異物爲感冒藥，事件主因是服務員誤將另一桌顧客放置在菜架上的金桔檸檬水提供給了其他顧客，指涉事服務員的操作嚴重違反服務流程規範，海底撈已依據制度流程對相關責任人進行嚴肅處理，並責成區域負責人對該店操作規範進行專項核查輔導，確保服務流程準確與流暢。

海底撈相關負責人進一步致歉稱，事件發生以來，海底撈積極推進自查、送檢專業機構等行動，並保持與顧客溝通反饋，力求妥善解決。相關主管部門已介入處理。海底撈承諾依法承擔相應責任，確保顧客權益得到保障。
 

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