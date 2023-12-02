熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 Cybertruck 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-02 22:34:45

海底撈跳「科目三」惹爭議　兩桌人爆衝突報警

分享：

江蘇淮安一家海底撈分店客人，過生日點了「科目三」的表演慶祝，不料隔壁桌客人嫌音樂太吵，雙方爆發衝突。

抖音神曲「科目三」爆紅，許多中國海底撈店員都開始在店內表演，但如今卻跳出火氣！原來是有客人覺得隔壁桌跳「科目三」太吵，雙方發生口角，還驚動警方到場。

據《星視頻》報導，11月28日，江蘇淮安一家海底撈分店客人，過生日點了「科目三」的表演慶祝，本來店員賣力熱舞，氣氛炒得很嗨。不料隔壁桌客人突然爆出火氣，原來是嫌音樂太吵，雙方爆發衝突，不斷指著鼻子大吵。後來矛盾還不斷升級，驚動警方到場調停。

 

不少顧客認為「科目三」很吵  引網友熱議

有記者致電涉事分店，工作人員拒絕透露細節。但透過其他海底撈分店店員得知，的確有不少顧客只想好好吃飯，認為「科目三」不斷反覆重播真的很吵，很不舒服。

相關新聞引發網路熱議，網友紛紛留言批評，「吃飯就吃飯啊，搞得和10幾年前的KTV一樣」、「想跳科目三和擦玻璃的單獨去包廂可以嗎？真的很吵」、「好好做餐飲吧，非得低俗舞蹈」、「那種扭來扭去的土性舞蹈，看了真的很不適啊。」

「科目三」是廣西夜店舞蹈

但「科目三」究竟是什麼？據了解，「科目三」是廣西夜店舞蹈，為取其名據說是因為廣西人一生有三場考試，一唱山歌，二吃米粉，三跳舞，今年6月有抖音網紅將改良版科目三上傳，抖音上的其他人紛紛開跳。此外，近日又有海底撈店員跳「擦玻璃」舞惹議，因為男店員跟女顧客手貼手，有網友批舞蹈越來越過分。對此，海底撈總客服說，他們鼓勵熱愛跳舞的店員，給客人個人化體驗，如果顧客感到不舒服可以反映。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受