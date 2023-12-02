海底撈跳「科目三」惹爭議　兩桌人爆衝突報警

抖音神曲「科目三」爆紅，許多中國海底撈店員都開始在店內表演，但如今卻跳出火氣！原來是有客人覺得隔壁桌跳「科目三」太吵，雙方發生口角，還驚動警方到場。 據《星視頻》報導，11月28日，江蘇淮安一家海底撈分店客人，過生日點了「科目三」的表演慶祝，本來店員賣力熱舞，氣氛炒得很嗨。不料隔壁桌客人突然爆出火氣，原來是嫌音樂太吵，雙方爆發衝突，不斷指著鼻子大吵。後來矛盾還不斷升級，驚動警方到場調停。

不少顧客認為「科目三」很吵 引網友熱議 有記者致電涉事分店，工作人員拒絕透露細節。但透過其他海底撈分店店員得知，的確有不少顧客只想好好吃飯，認為「科目三」不斷反覆重播真的很吵，很不舒服。 相關新聞引發網路熱議，網友紛紛留言批評，「吃飯就吃飯啊，搞得和10幾年前的KTV一樣」、「想跳科目三和擦玻璃的單獨去包廂可以嗎？真的很吵」、「好好做餐飲吧，非得低俗舞蹈」、「那種扭來扭去的土性舞蹈，看了真的很不適啊。」