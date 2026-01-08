海底撈「小便案」判賠220萬 17歲少年一家登報道歉：我會改過自新

去年發生的上海海底撈「小便門」事件轟動全國，上海市黃浦區人民法院及後作出一審判決，兩名17歲少年及其父母需向海底撈賠償共計220萬元人民幣（約241萬港元），並須在指定報刊上公開道歉。其中一名唐姓少年及其父母今日在《人民法院報》刊登致歉聲明。



父母：引以為戒加強對孩子教育 唐姓少年稱：「我深刻認識到自己的錯誤行為，在此向四川新派餐飲管理集團有限公司、上海撈派餐飲管理有限公司表示真誠的歉意。我也接受到了來自家長、學校、公安、法院，以及網絡廣大消費者的批評與教育，我會吸取深刻的教訓，改過自新。長大後，我要努力成為一位對家庭，對國家，對社會有擔當的人。」肇事者父母稱：「作為監護人，我們對於孩子做出的不當行為深表歉意！對判決結果沒有異議，今後一定引以為戒，加強對孩子的教育，引導他成長為一名行為規範的好公民。」

事件發生於去年2月24日凌晨，兩名未成年人唐姓及吳姓少年在海底撈門市用餐時，先後站上餐桌向火鍋內小便，並相互拍攝影片。2月27日，影片在網上快速傳播，引發社會輿論譁然。上海黃浦警方對涉案的唐某（男，17歲）和吳某（男，17歲）作出行政拘留處罰。同年9月12日，上海市黃浦區人民法院對原告四川某餐飲管理集團有限公司（以下簡稱四川某餐飲公司）、上海某餐飲管理有限公司（以下簡稱上海某餐飲公司）與被告唐某、吳某及唐某父母、吳某父母名譽權糾紛、財產損害賠償糾紛案作出一審宣判。

法院判決唐某及其父母、吳某及其父母在保護未成年人隱私的情況下，分別在指定報刊上向四川某餐飲公司、上海某餐飲公司賠禮道歉；唐某父母、吳某父母賠償上海某餐飲公司餐具損耗費和清洗消毒費13萬元，賠償四川某餐飲公司、上海某餐飲公司經營損失和商譽損失200萬元及維權開支7萬元，共計220萬元（唐某、吳某有個人財產的，從本人財產中支付賠償費用，不足部分由唐某父母、吳某父母賠償）。