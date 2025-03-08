海底撈「撒尿入火鍋」犯人被捕　兩名17歲男子酒後生事

內地知名連鎖火鍋海底撈的門市，傳出疑似有顧客往火鍋內「撒尿」，行徑脫序噁心。畫面瘋傳後，海底撈表示已報警處理。上海警方8日通報稱，已抓到涉事的兩名未成年男子。
據《極目新聞》等內媒，網上近日流傳一段影片，一名身着黑褲的男子，疑似站在某間海底撈門市的桌子上，對着圓桌上的四宮格火鍋鍋底撒尿，一旁並伴有笑聲，誇張行徑引發熱議。
公司堅決追究法律責任
對此，海底撈火鍋官方微博帳號在影片下方回應稱，已向多地公安機關報案，全力配合相關部門溯源追查，無論是否擺拍，都將依法堅決追究涉事人員法律責任。
上海市公安局黃浦分局在8日中午發布「警情通報」。指黃浦公安分局接轄區某火鍋店，在3月6日報案稱，網傳「有人向火鍋內小便」一事發生在該店內。
作出行政拘留處罰
根據通報，經警方調查，今年2月24日淩晨，17歲唐姓男子與17歲吳姓男子等人進入該火鍋店包廂內用餐。唐男與吳男2人醉酒後，分別站上餐台向火鍋內小便。且吳男還將影片PO到網上。通報稱，目前警方已依法對兩人作出行政拘留處罰。
隨後，海底撈方面也回應稱，當事門市已將鍋具、餐具（含筷子）全部進行更換，環境衛生按照搬家式清潔消毒。此外，消費者還可通過門市明廚亮灶、後廚參觀等方式了解後廚工作，請廣大消費者放心。
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